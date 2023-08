Jan en Youri Mulder: ‘Je wilt toch jezelf zijn en niet iemand anders, zelfs niet je vader’

Door het jaar heen turen Jan (78) en Youri (54) Mulder, voetbaldieren van beroep, gedurig naar gras in alle gradaties van groen om te zien of ergens iets bijzonders met een bal gebeurt. Wanneer ik hen in het hoge noorden van Nederland ontmoet, blijkt dat ze ook tijdens hun vakantie graag de atmosfeer van gras en modder opzoeken: vader Jan doet dat in de tuin, waarvan de perfect onderhouden grasmat menige club in de Belgische eerste klasse jaloers zou maken, en zoon Youri op de betere festivalweide, zo getuigen zijn schoenen vol modder na een rondje nachtbraken op een Belgisch metalfestival. ‘Je wordt een beetje je vader. Dat gaat vanzelf.’

Jan Mulder: “We hadden gisteren vrienden op bezoek en zij waren toch een beetje gechoqueerd: ‘Is Youri tot de metal bekeerd?’ (lacht) We hebben nog samen opgezocht wat pogoën is: ‘groepsgewijs tegen elkaar opbotsen, mekaar tot moes slaan’.”

Youri Mulder: “Ik vond het fantastisch. De bezoekers zien er allemaal uit alsof ze onderweg zijn om een moord te gaan plegen, met hun gespleten tongen en piercings, maar er viel niet één wanklank te bespeuren. Een verademing.”

Heren, jullie werden vader en zoon op 23 maart 1969. Wat herinner jij je van die dag, Jan?

Jan: “Ik besefte toen voor het eerst dat Anderlecht een gynaecoloog als clubarts had. Jacques Malvaux heette de goede man. Ik herinner me ook dat het bijna fout ging. Na een volle minuut had Youri namelijk nog geen kik gegeven en Malvaux, die door mijn collega Wilfried Puis ‘La Tomate’ genoemd werd vanwege zijn neiging om rood aan te lopen, begon steeds zenuwachtiger te worden. En hoe roder híj werd, hoe benauwder ik het kreeg. Maar het is in orde gekomen.”

Youri: “Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?”

Jan: “Hij nam je vast bij de enkels en gaf je een tik op je achterste. Dat was een hele opluchting, hoor. Ik vond het overigens al meteen fijn dat mijn zoon in Anderlecht geboren was. Dat staat nu voor altijd op zijn identiteitskaart.”

Jij was toen 23, ontzettend jong.

Jan: “Nee, dat was toen heel gewoon. Nu krijgen vrouwen van 40 of meer nog kinderen, maar toen ging dat zo. Ik heb ook nooit bewust kinderen gewild. Johanna en ik waren getrouwd, dús kregen we kinderen. Dat ging automatisch.”

Wat voor vader was hij toen hij nog voetbalde, Youri? Was hij er voor zijn zonen of deed hij dutjes in jullie plaats?

Youri: “Hij nam ons weleens mee naar het voetbal. Ik herinner me de geur van massageolie in de lange gang waar de kleedkamers waren, met aan het eind een kantine. Daar liep ook een supporter rond met een paars-wit gekleurd houten been. (lacht) Dan rolde hij zijn broekspijpen omhoog en mochten wij op het hout kloppen. Zoiets maakt natuurlijk indruk.”

Jan: “Die man heeft Johanna en mij een strijkplank cadeau gedaan bij de geboorte. We gebruiken die nog altijd. In die tijd gingen voetballers veel meer met de supporters om.”

Youri: “Toen ik zelf nog voetbalde, nam ik mijn kinderen ook weleens mee. Ik vond het ook altijd leuk als andere spelers dat deden. Professioneel voetbal is toch een beetje een prestatiegerichte bedoening, en kinderen zorgen voor een minder gespannen sfeer. Je gaat niet tegen elkaar lopen roepen als er kinderen bij zijn. En de kinderen zelf vinden het natuurlijk geweldig. Dan zitten ze samen in het grote bad of halen ze ongein uit.”

Jan: “Dat gebeurt nu niet meer, Youri.”

Youri: “Zeker wel”

Jan: “Ik herinner me een Europacupwedstrijd tegen Inter Milaan. De dag voor de wedstrijd trainde Inter in het Anderlecht-stadion. De beroemde rechtsback Giacinto Facchetti liep toen de hele middag met jou op zijn arm om dat hoogblonde jongetje aan al die Italianen te laten zien. Dat zie ik nu toch niet meer gebeuren.” (lacht)

Youri: “Met je vader naar het voetbal gaan is één van de leukste dingen die er zijn. Of die vader nu voetballer is of niet. Jij parkeerde je auto in de buurt van het stadion en dan wandelden we er samen heen. Je loopt tussen de supporters, in de verte zie je de lichtmasten, je voelt wat spanning in je buik. Zo wordt de liefde voor het voetbal geboren.”

Als je daarvan kunt proeven, heb je dan nog een andere mogelijkheid dan zelf voetballer te worden?

Youri: “Ja, natuurlijk. Als je niet goed genoeg bent, moet je wel. Mij is het ook maar net gelukt. Ik heb heel lang bij een amateurclub gespeeld, maar de meeste voetballers die nu op niveau spelen, worden zo’n beetje ‘geproduceerd’ door jeugdopleidingen. Ik had ook niet de ideale fysiek om voetballer te worden. In Duitsland ben ik eens bij een arts uit de voormalige DDR geweest. Hij zei: ‘In de DDR was jij zwemmer, roeier of wielrenner geworden, maar nooit voetballer.’ Ze keken daar louter naar je fysiek en op basis daarvan zeiden ze: ‘Jij gaat die of die sport doen.’”

Jan: “Waarom is Youri voetballer geworden? Omdat hij die passie had. Hij was altijd maar met zijn bal tegen een muurtje aan het trappen. Dat zagen wij zijn broer Geret (die kunstschilder is geworden, red.) niet doen.”

Youri: “Ik doe het nog soms. Naast ons woont een jongetje dat om acht uur ’s ochtends al met zijn bal tegen ons huis staat te trappen. Geweldig. De passie druipt ervan af. Dan loop ik weleens naar buiten om wat balletjes heen en weer te tikken.”

Jan: “Het heeft weinig met genen te maken, hoor. Mijn ouders hebben mij niet op het voetbal ingeschreven, dat heb ik zelf gedaan. Toen ik 6 was, heb ik me ingeschreven zonder dat zij op de hoogte waren. Ik wilde zélf gaan voetballen. Waar dat verlangen vandaan kwam, weet ik niet.”

Youri: “Het is natuurlijk wel zo dat ik sneller met voetbal in aanraking kwam. Je wilt doen wat je vader doet. Dat heeft elke zoon. Maar mijn kinderen zijn dan weer helemaal niet geïnteresseerd in voetbal. Zij hebben andere interesses.”

Youri Mulder: ‘Ik heb er meer voordeel dan nadeel aan gehad dat hij mijn vader is. Hij heeft me een heel goeie borstaanname geleerd, en een mooie wreeftrap.’ (Foto: Youri bij Schalke 04 in 1997.) Beeld Photo News

Youri, heb je als jonge beginnende voetballer de naam Mulder als een last ervaren?

Youri: “Ik heb er meer voor- dan nadeel aan gehad dat hij mijn vader is. Hij heeft me bijvoorbeeld een heel goede aanname op de borst geleerd. Ik kon zelfs een uittrap van de keeper op mijn borst controleren.”

Een familiegeheim?

Youri: “Ja. Dat heeft hij me in de tuin aangeleerd. Dan bleef hij de bal naar me gooien tot ik het kon. Ik heb het ook bij mijn eigen zoons geprobeerd, maar dat is niks geworden. (lacht)

“Ik heb ook een goede wreeftrap van hem geleerd. Niets mooier dan een bal puur op techniek loeihard van je schoen te doen vertrekken. Dat prachtige geluid dat je dan hoort: kloek.”

Jan: “Zoals dat doelpunt van Kevin De Bruyne op Madrid. Of de goal van Toby Alderweireld in de kampioenenmatch van Antwerp. Grote kunstwerken waren dat.”

Youri: “Het nadeel van een bekende voetbalvader is dat ze je met hem gaan vergelijken. Terwijl wij heel andere voetballers waren. Hij was Europese top...”

Jan: “Nou nee.”

Youri: “Jawel. Jij speelde tegen Real Madrid en Arsenal. Ik zat daar net onder.”

Jan: “Maar Youri: ik speelde in België, jij negen jaar in de Bundesliga. Dat is andere koek dan spelen tegen Berchem Sport, hoor.”

Hebben ze jullie vaak met elkaar vergeleken?

Jan: “Best wel. Ik vond dat altijd heel vervelend. Het interesseert me geen bal, weet je?

“Ik word ook nog weleens met anderen vergeleken. ‘Van Basten en Van Nistelrooij waren beter’, klinkt het dan. Dan denk ik stiekem: ach, valt wel mee. Maar een seconde later denk ik alweer: wat interesseert het me? Het kan me hoegenaamd niets schelen. Ik ben dolblij met die mooie droom van een carrière van me.”

Youri, heb jij je vader ooit willen overtroeven?

Youri: “Nee, ik wilde voetballer worden omdat ik het graag deed. Had ik in de Eerste divisie of 1B moeten spelen, dan was ik ook tevreden geweest.”

Kreeg je weleens te horen dat je zat waar je zat dankzij je vader?

Youri: “Nee. Ik ben dan ook op een heel gekke manier in het professionele voetbal verzeild. Op mijn 20ste speelde ik nog altijd bij de amateurs. Ik begon al te twijfelen of profvoetbal wel voor mij weggelegd was. Maar toen speelde ik op een toernooi waar verschillende voetballertjes kwamen testen en had ik een wonderlijke dag.”

Jan: “Jij schoot er een bal à la Alderweireld in?”

Youri: “Ik schoot er dríé in. Kopbalgoals, afstandsschoten... Zo’n middag was het. Toen hebben ze me ’s avonds meteen een contract aangeboden. Nadat we getekend hadden, kwam Eddy Achterberg (Nederlandse voetballer, red.), die het toernooi in goede banen leidde, mijn moeder vragen wat ze daar deed – hij kende haar nog uit het voetbal. Hij wist helemaal niet dat ik haar zoon was.”

Jan: “Prachtig. Ik wist niet eens dat jullie daar waren. ’s Avonds kwamen jullie thuis: ‘Youri heeft een contract bij Twente getekend.’ Ik was stomverbaasd. Maar ik vond het wel fantastisch.”

Je hebt het allemaal zelf meegemaakt. Hoe was het dan om je zoon het professionele voetbal in te zien gaan?

Jan: “Ik vond het een avontuur. Toen hij bij Schalke 04 ging spelen, werd het nog spannender. Daar had Youri weer mazzel, want zij kochten hem op basis van een videoband met doelpunten waarvan er een stuk of vijf van Ronald de Boer waren.” (lacht)

Youri: “Ik herinner me dat je heel zenuwachtig was wanneer ik speelde. Je was nerveuzer voor mij dan voor jezelf.”

Jan: “Tja. Je ergert je aan dingen die fout gaan. Vanuit de vurige hoop dat alles goed gaat en dat alle ballen in de kruising vliegen. Maar Johanna was veel erger dan ik.”

Jan was altijd blij als zijn moeder kwam kijken. Dan wilde hij schitteren. Had jij dat ook, Youri?

Youri: “Zeker. Dat had ik bij de jeugd al. Je kijkt toch altijd even waar je ouders staan. Bij de amateurs hoorde ik mijn moeder steevast roepen wanneer ik alleen voor de keeper kwam. Dan ging haar stem de lucht in: ‘Youriyouriyouri!!!’ (lacht) En zelfs bij Twente, waar toch zo’n 4.000 man op de tribunes zit, hoorde ik haar nog weleens.”

Jan: “Ja, je moeder was fel. Dan dacht ik: doe niet zo ordinair.” (lacht)

Youri: “Jij ging dan ergens anders staan.”

Was jij streng voor je zoon, Jan?

Jan: “Té streng. En op het verkeerde tijdstip, namelijk vlak na een wedstrijd. Dan vond ik het jammer dat er iets verkeerd was gegaan. Maar op zo’n moment kun je dat als voetballer niet goed verdragen.”

Youri: “Jawel hoor, ik heb daar wel wat aan gehad.”

Beeld Johan Jacobs

Ik heb zelf een voetballende zoon en vind het weleens moeilijk om de balans te vinden tussen aanmoediging en opbouwende kritiek.

Youri: “Er is ooit een Amerikaans onderzoek gevoerd naar wat je na een sportwedstrijd het best tegen je kind zegt. Daar kwamen zes woorden uit: ‘I love to watch you play.’ ‘Ik vind het leuk om je te zien spelen’: daar zit geen oordeel in. Maar je ziet ouders zich weleens anders gedragen naast het veld.”

Aha, de beruchte voetbalvader.

Youri: “Ja. Ellendig is dat: ruzie zoeken, de scheidsrechter uitschelden en soms zelfs fysiek bedreigen. Nu, het kan ook anders. Ik was eens in Noorwegen, waar mijn zonen Finn en Alexander aan het voetballen waren. Ik riep iets naar Alexander: ‘Laat maar lopen’, of zo. Toen kwam er meteen een meisje naar me toe dat me een gele kaart gaf met daarop adviezen over hoe een toeschouwer zich beschaafd hoort te gedragen.”

Jan: “Ga weg.”

Youri: “Ik vond het wel mooi.”

Jan: “Ik was weleens grensrechter op wedstrijden van Youri, maar ik was altijd eerlijk. Ik vlagde keurig als het buitenspel was...”

Youri: “Nou, jij vlagde weleens in ons voordeel, hoor.”

Jan (speelt de vermoorde onschuld): “Ik? Nee...”

Youri: “Zeker wel. (lacht) Het mooist vond ik die keer dat het begon te regenen en jij één van de wisselspelers naar je auto stuurde om een paraplu te halen.” (lacht)

Jan: “Ik weet wel nog dat ik een keer grensrechter was en dat de scheidsrechter, een Turkse man, naar me toekwam. Hij kende me nog van mijn jaren bij Ajax. Hij zei: ‘Dit is toch niks voor u, meneer Mulder? U zou toch trainer van een ploeg als FC Utrecht kunnen zijn?’” (lacht)

Jan: ‘Youri is zo’n type dat luizig wil winnen met één-nul. Een vreselijke mentaliteit. Ik heb altijd de schoonheid van het spel vooropgesteld.’ Beeld Johan Jacobs

Jan, jij hebt een romantische kijk op het voetbal. Voor jou is voetballer zijn iets uit een avonturenroman of een jongensdroom. Deel jij die aandoening, Youri?

Jan: “Mag ik daarop antwoorden? Nee, die deelt hij niet. Youri wil luizig winnen met één-nul. Een vreselijke mentaliteit. Ik heb daarentegen altijd de schoonheid van het spel vooropgesteld. Die is véél belangrijker dan winnen. Maar Youri is meer een (spuugt het woord uit) winnaarstype.”

Youri: “Zeg je dat nu vanwege die opmerking over dat vlaggen?”

Jan: “Die winnaarsmentaliteit... daar word je toch zo moe van. Het voetbal is altijd maar winnen, winnen, winnen. Maar het is veel meer dan dat.”

Youri: “Dat komt door mijn tijd bij Schalke. Bij Twente speelden wij ook heerlijk voetbal, hoor, de bal lekker rondtikken. We hadden dan ook meer vrijheid. Toen ik in Duitsland ging spelen, leek het wel een andere sport. Het ging er veel sneller en fysieker aan toe. Het was meer een gevecht. We speelden soms draken van wedstrijden, maar als we wonnen, was iedereen in de wolken.”

Jullie zijn allebei voetballer geweest en nu zijn jullie ook allebei voetbalanalist.

Jan: “Ja. Ik wilde geen trainer worden. Dat trok me niet. Maar je mist toch die kleedkamer, die spanning van het stadion. Door analist te worden, blijf je in de sport. Maar het blijft surrogaat. Er gaat niets boven zelf spelen.”

Jullie stijl op televisie is enigszins vergelijkbaar: jullie schudden de boel graag op. Jans broer Henk verwoordde dat zo: ‘Vroeger was het voor Jan: schieten en de tribune veerde op. Daarna werd het: een woord in het midden gooien en er gebeurt iets.’

Jan: “Als er te clichématig over voetbal gepraat wordt, daag ik graag wat uit, ja. Je moet niet saai zijn. Je moet de boel een beetje vermaken. Maar ik meen dan ook wel wat ik zeg, hoor.”

Youri: “De beste trainers met wie ik gewerkt heb, praatten juist in clichés. Elke dag moeten ze die spelers kneden. Ze moeten hun mantra’s erin slepen: ‘Zorg dat je vroeg naar bed gaat’, ‘De bal laag en hard inspelen’, ‘Op het goede been inspelen.’ Dat geeft een speler houvast. Maar ja, het zijn natuurlijk de grootste clichés. Ik was ook niet zo geschikt voor het trainerschap. Ik zei liever iets authentieks tegen een speler.”

Jullie zijn allebei goed met woorden. Hebben voetbal en taal iets gemeen? Is het allebei spel?

Jan: “In voetbalkleedkamers is taal gek genoeg wel belangrijk. Voetballers zijn vaak goed met woorden. Mensen als Johan Cruijff of Piet Keizer of Sjaak Swart konden je razendsnel afserveren. Ze waren heel erg to the point, ook over andere dingen dan voetbal. Met een halve zin zeiden ze waar het op stond.”

Youri: “Je bent natuurlijk voortdurend met een groep van twintig à dertig man onderweg. Er wordt veel met elkaar gesproken. Je zit ook met zijn allen op een soort apenrots, dus moet je af en toe van je afbijten. Je wordt daarin opgeleid, zeg maar.”

Jan: “Neem iemand als Wesley Sonck. De manier waarop die zich in een gesprek weert, dat komt recht uit het voetbal. Dat is pure kleedkamerhiërarchie.”

Jan: ‘Ik was meer de ouderwetse man. Jij hebt veel meer gedaan voor je kinderen dan ik.’ Youri: ‘Maar die keren dat we wél samen iets deden, staan nog steeds in mijn geheugen gegrift. We gingen een keer vissen: geweldig!’ Beeld Johan Jacobs

Wat voor vader was Jan buiten het voetbal?

Jan: “Zal ik even weggaan? (lacht)”

Youri: “Ik heb een heel fijne jeugd gehad en daar hebben mijn ouders voor gezorgd. Ze hebben me bepaalde waarden meegegeven...”

Jan: “Dat gaat terloops. Ik heb jullie geleerd om met mes en vork te eten en de spaghetti niet te snijden, maar veel meer dan dat toch niet?”

Youri: “Ja, maar ook in het voetbal leer je veel. Ik liep weleens te mekkeren tegen de scheidsrechter of tegen andere spelers, en dan kreeg ik dat achteraf van jou te horen. Zo leer je je te gedragen. Maar het belangrijkste is de warmte die we als kind van jullie kregen. Ook vandaag nog. Ik kom graag hierheen, even samen iets eten, en welk meisje of welke vriend ik ook meeneem, ze zijn allemaal welkom.” (lacht)

Je ouders zijn al meer dan 55 jaar samen. Tegelijk hadden ze een rekkelijke invulling van dat huwelijk. Is dat ook jouw ideaalbeeld?

Youri: “Die brede opvatting niet zo. Maar ik ben wel even loyaal. Ik verander bijvoorbeeld niet snel van vrienden. Ik kom ook nog heel goed overeen met mijn ex-vrouw, die in Noorwegen woont. Ik bezoek haar geregeld om mijn kinderen te zien en als ik haar dan zie, is dat altijd fijn. Ik gooi niet snel dingen weg waarvan ik gehouden heb. Wij Mulders zijn honkvast. Ik heb lang bij een club gespeeld, Jan ook. We verhuizen niet zo snel. We doen niet snel een auto weg.”

Youri, je hebt nu zelf twee kinderen. Heeft dat jouw kijk op je eigen vader veranderd?

Youri: “Misschien wel.”

Jan: “Jij hebt het wel heel anders aangepakt. Jij kookt en speelt en zorgt...”

Youri: “Maar dat vind ik ook leuk.”

Jan: “Ik was meer de ouderwetse man. Jij hebt veel meer gedaan voor Finn en Alexander dan ik voor jullie. Eerlijk is eerlijk.”

Youri: “Dat verzorgende zal ik wel van mijn moeder hebben. Maar jij hebt dat ook in je, hoor. Kijk maar hoe de tuin erbij ligt.”

Jan: “Ja, ik knip me versuft.” (lacht)

Youri: “Dat heb ik dan weer niet. Ik laat het gewoon allemaal groeien. Maar wat je in je opvoeding hebt meegekregen, komt daarna weer bovendrijven. Dat zag ik ook bij Geret, toen hij vader werd. Hij ging meteen meer op jou lijken. Je wordt een beetje je vader. Dat gaat vanzelf. Dat zit in het DNA. Je doet de dingen zoals je vader en moeder ze hebben gedaan. Ook als het slecht is geweest. Dan gaat het ook vaak slecht dóór, toch?”

Jan: “Als je nog ouder wordt dan jij nu bent, wordt het vervelend. Dan ga je ook fysiek op je vader lijken, met dat dunnere haar en zo. Je wilt toch jezelf zijn en niet iemand anders, zelfs niet je vader. (lacht) Maar dat is op een gegeven moment onafwendbaar.”

Jan, jij hebt ooit een column geschreven over de vraag of je het wel goed had gedaan als vader. Heb je daar dan aan getwijfeld?

Jan: “Een beetje wel, ja. Ieder mens is van nature een beetje egocentrisch en ik was dat door het voetbal. Ik was ervan bezeten. Roepen en tieren op het veld... Dan kon ik er niet tegen dat een bal te zacht was ingespeeld en werd ik woest. Het was het soort van bezetenheid waar een mens later weleens spijt van heeft.”

Youri: “Wij werden nooit uitgescholden, hoor.”

Jan: “Maar ik had wel iets meer aan mijn kinderen kunnen geven. Eén keertje van school halen mag wel, toch? Wanneer Johanna en ik tot diep in de nacht uitgingen, stond zij de volgende ochtend op om Youri en Geret naar school te brengen. Want ik was de Grote Speler die ’s avonds nog moest uitblinken tegen Waterschei.”

Youri: “Ach, dat was eigen aan die tijd. De rolverdeling was traditioneler toen.”

Jij hebt niets gemist?

Youri: “Nee. Ik denk dat het voor kinderen ook het voordeel van de duidelijkheid had. Het is ergens wel fijn dat je weet: papa doet altijd dit en mama dat. Je weet wat je aan iemand hebt.”

Jan: “Dank je, Youri.”

Heb jij desondanks iets anders willen doen dan je vader, Youri?

Youri: “Onbewust misschien. In deze tijd is het veel gangbaarder geworden om meer met je kinderen te doen. Jan nam ons nooit mee naar het pretpark...”

Jan (fijntjes): “Nee, ik hou namelijk van een goede opvoeding.”

Youri: “Maar die keren dat we wél samen iets deden, staan nog steeds in mijn geheugen gegrift. We gingen een keer vissen: geweldig! Als je elke dag samen wat doet, wordt het ook weer een sleur. Het moet een beetje bijzonder blijven.”

Youri, je zegt dat je niets gemist hebt, maar ooit antwoordde je op die vraag dat je van je vader iets meer seksuele opvoeding had gewild. Wil een mens dat wel van zijn ouders leren?

Youri: “Nee, dat klopt.” (lacht)

Jan: “Wat moet je vertellen ook? Ik krijg dat niet over mijn lippen: seksuele opvoeding. Dat ontdek je vanzelf wel.”

Youri: “Nou, ik niet. Ik bedoel het ook breder dan het louter seksuele. Het gaat ook over: hoe spreek je een meisje aan? Zeker in tijden van #MeToo. Ik moet mijn zoons vandaag leren dat je niet zomaar iemand op de kont mag slaan.”

Jan: “Ja, maar dat weten ze wel, want dat zien ze jou niet doen. En mij ook niet.”

Youri: “Maar als je het nooit eens over seks hebt, wordt het iets schaamtelijks. Het is toch leuker om je over dat drempeltje van schaamte heen te zetten en er vrij over te kunnen praten?”

Jan: “Maar dan komt het erop neer dat je precies uit de doeken moet doen hoe je seksuele handelingen verricht...”

Youri: “Wat is daar dan het probleem van?”

Jan: “Jij hoeft niet te weten hoe ik dat doe!”

Youri: “Maar dat móét ik toch weten? Ik moet me toch kunnen voortplanten?”

Jan: “Nee, dat houd ik lekker voor mezelf. Sorry hoor, maar dat zie ik echt niet.”

Youri: “Oké dan. We hebben een mooie opvoeding gehad, maar op dat vlak was volgens mij nog wat beterschap mogelijk.”

Jan: “Goed. Als je vanavond even tijd hebt, dan zullen we...” (hilariteit)

Youri, jouw zonen voetballen niet. Houdt het geslacht der voetballende Mulders dan bij jou op?

Youri: “Nee, want Geret heeft nog een zoon die goed kan voetballen. Hij heeft het talent en de fysiek. En hij heeft ook een goede naam: Kick Mulder. Het zou fantastisch zijn mocht Kick ook in het voetbal gaan.”

Jan: “Hij is wel al 18. Toen speelde Paul Van Himst al twee jaar voor de Belgische nationale ploeg.”

Youri: “Ja, maar hij is een laatbloeier, net zoals wij. Dat is misschien des Mulders.”

Jan: “Dan komt het erop aan om door te zetten en een goede mentaliteit te hebben.”

Youri: “Dat heb ik wel van oma geleerd. Ze legde me eens te slapen na een rotdag op het voetbal. Ik speelde bij de jeugd, maar het liep niet zo lekker. Zij zei me: ‘Als je het echt wilt, dan volgt de rest wel.’ Mooi hè? Zij zag het dus goed.”

Jan: “Ja, dat geloof ik graag. Mijn moeder had er een goede kijk op, hoor. Beter dan Louis van Gaal. (lacht) Is dat een goede afsluiter, Jonas? Ik hoor ginds wat gras groeien.”

© Humo