James Harden zorgt met megacontract voor record in de NBA-geschiedenis

Sterspeler James Harden blijft Houston Rockets trouw. Daar staat voor de 27-jarige basketballer wel een riant salaris tegenover. Het NBA-team uit Texas maakte bekend dat de Amerikaan voor vier jaar bijtekent, tot het einde van het seizoen 2022-2023. Naar verluidt is met het nieuwe contract een bedrag gemoeid van 149 miljoen euro. Dat zou een record zijn in de NBA-geschiedenis.



Het huidige contract van Harden loopt nog twee jaar door, goed voor een bedrag van 59 miljoen euro. "Houston is mijn thuisland", liet "The Beard" weten. Harden eindigde in het afgelopen seizoen op een gemiddelde van 29,1 punten en 11,2 assists per wedstrijd. Hij gaat komend seizoen samen met aanwinst Chris Paul (ex-Los Angeles Clippers) voor de titel in de NBA.