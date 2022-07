Jamaicaanse sprintsters verwennen fans in Hayward Field

Shelly-Ann Fraser-Pryce struikelde bijna over het randje aan de binnenkant van de baan. Ze wilde naar het scorebord om met haar eindtijd van 10.67 op de foto te gaan. Zo snel was nog nooit een atlete op het WK geweest dus dat was een kiekje wel waard. Ze bleef overeind, zoals ze ook overeind bleef in de strijd om de 100 metertitel.

Met ferme passen was de 35-jarige Fraser-Pryce even ervoor over het tartan van de atletiekbaan in Eugene gesneld. Achter haar volgden haar twee landgenotes Shericka Jackson (10.73) en Elaine Thompson-Herah (10.81). Dat waren precies de drie hoofdpersonen die van tevoren al werden verwacht op het kortste loopnummer op het WK, al wist de Britse Dina Asher-Smith met 10.83 zich er nog bijna tussen te wurmen met een nieuw nationaal record.

“Het zat erin”, zei de kampioene na afloop tevreden. “Ik ben blij dat het is gelukt en dat de de andere vrouwen ook hebben gepresteerd en dat we samen een één-twee-drie hebben kunnen vieren.”

Amerikaanse zeges

Aanvankelijk bracht de avond in Hayward Field vooral Amerikaanse zeges. Ryan Crouser won het kogelstoten bij de mannen, bij het polsstokhoogspringen voor vrouwen zegevierde Katie Nageotte en bij de 110 meter horden ging de titel naar Grant Holloway.

Op dat laatste onderdeel viel de Jamaicaanse lieveling en medaillekandidaat Hansle Parchment vlak voor de start uit. Hij blesseerde zich bij het inlopen. Een freak accident, klaagde een Jamaicaanse verslaggever op de tribune.

Maar even later, bij de 100 meter, gingen de talrijke Jamaicaanse fans alsnog uit hun dak. Onder hen ook de familie van Fraser-Pryce. “Mijn man en zoon waren in de tribune, maar ze houden niet van de aandacht. Ze zaten helemaal boven in het stadion, uit het zicht.”

Jamaica boven met Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce en Shericka Jackson. Beeld ANP / EPA

De drie sprintsters deelden in de vreugde van de Jamaicaanse supporters en namen ruim de tijd voor selfies met elkaar en het publiek. Hoe vaak ze met bewonderaars op de foto gingen kon runner-up Thompson-Herah niet meer reproduceren. “Ontelbaar vaak.”

Volgens de olympische kampioene kon het gewicht van het Jamaicaanse podium niet worden onderschat. “Het voelt geweldig om geschiedenis te schrijven”, zei ze. Want nog niet eerder wisten de Jamaicaanse sprintsters het volledige WK-podium te vullen.

Nog geen afscheid

En toch kwam de clean sweep niet als een verrassing. Vorig jaar deden ze hetzelfde bij de Spelen van Tokio, al was toen de volgorde anders. In Japan prolongeerde Thompson-Herah haar olympische titel voor Fraser-Pryce en was het brons voor Jackson.

De kans is groot dat het drietal ook de komende jaren het sprinten bij de vrouwen zal domineren, want geen van hen is van plan om binnenkort te stoppen. De 28-jarige Jackson is net begonnen op de 100 meter. Tot 2021 was zij een 400 meterspecialist. Haar eerste individuele goud op een mondiaal toernooi moet ze nog veroveren. Thompson-Herah, een jaartje ouder, wil haar olympisch goud in Parijs verdedigen. “Maar ik wil ook volgend jaar in Boedapest winnen, want een wereldtitel heb ik nog niet.”

Ook Fraser-Pryce toont geen slijtage. Zij gaat nog even door. “Ik geloof dat God me heeft gezegend met een groot talent. Ik voel me op de een of andere manier speciaal. Ik werk hard, ben gedreven en altijd hongerig om meer te doen. Ik geloof dat ik hard kan lopen en ik stop niet zolang ik dat kan blijven doen.”