Jakobsen toont snelle benen in Tirreno, maar wordt geen kopman in Sanremo

De blitse bril, de modieuze schoenen, de ‘ciao’s’ en de ‘va bene’s’ die vlot over zijn lippen rolden: zou Patrick Lefevere een Italiaanse voorvader hebben? Feit is dat de capo van het wielerpeloton zich altijd prima voelt op Italiaanse bodem. Gisteren nog meer dan anders, want weer gewonnen. “Nummer veertien al dit seizoen.”

Dat had hij rap geteld. De zwakke prestaties in het Vlaamse openingsweekend en de Strade Bianche verdwenen naar de achtergrond. “We zijn begin maart, wat zou ik me zorgen maken? Ik heb het zondag nog tegen Julian Alaphilippe gezegd: ‘Niet panikeren, het moet nog allemaal beginnen.’”

Het aperitief mag er alvast zijn. Lefevere liet de vraag even in zijn mond ronddraaien. “Of ik de beste twee sprinters van de wereld in de ploeg heb? Ik hoop het, ja. Maar je mag niet oordelen na een paar sprints.”

Lefevere houdt er niet van wanneer zijn twee sprinters met elkaar worden vergeleken, en al zeker niet wanneer ze tegen elkaar worden opgezet. “Begin niet over de Tour! Dat spelletje van jullie wil ik niet spelen. Ik heb altijd meer dan één sprinter in de ploeg gehad. Dat was al zo met Steels-Svorada, dat was zo met Cavendish-Bennett, dat is nu ook zo. Ik hoop dat Jakobsen en Merlier elkaar pushen en motiveren, wij gaan zorgen dat ze elkaar niet storen. Er zijn 275 racedagen in een jaar, de Tour is 20 ritten, die twee gaan geen enkele keer samen koersen.”

Tragere opbouw

En daar was de goede luim van Lefevere alweer terug. Was het de aangename voorjaarszon in Follonica? Het was vooral zijn ploeg. “Het was goed om Alaphilippe vooraan te zien”, zei hij. “Hij heeft de laatste tien kilometer op kop gereden. Hij helpt de ploeg, maar hij voelt ook de druk. Hij verwacht meer van zichzelf."

Lefevere wees erop dat het logisch is dat Alaphilippe wat trager opbouwt. “Het jaar dat hij de Strade won, was hij leeg tegen Luik. Nu probeert hij top te zijn van de week voor de Ronde tot en met Luik.”

Hoort Milaan-Sanremo daar ook bij? Soudal-QuickStep is in ieder geval van plan om hem als kopman aan te duiden. Jakobsen lijkt voor Lefevere geen optie. “Zoals ze de laatste jaren de Cipressa en Poggio aanvallen geloof ik niet dat Sanremo nog voor hem gemaakt is.”

Terug naar Alaphilippe dus. Morgen, vrijdag en zaterdag zijn dagen waarop hij echt getest zal worden. Lefevere: “Weet je nog hoe Alaphilippe zich in het verleden voorbereidde op zijn grote doelen? Hoe hij stom aanviel en de mensen probeerde te entertainen? Maar daarna stond hij er wel op de grote afspraken. Ik ben benieuwd wat we nu te zien zullen krijgen.”