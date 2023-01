Jakobsen knalt in sprint tegen toeschouwer en ontsnapt aan nieuw drama

Gisteren werd met een criterium in en rond San Juan een punt achter de gelijknamige Argentijnse rittenkoers gezet. Soudal-Quick.Step mikte in een massasprint op een tweede ritzege met Fabio Jakobsen, al was het Remco Evenepoel die z'n kaarten als eerste op tafel gooide. Toen diens avontuur met Quinn Simmons op een sisser uitdraaide, was het aan de sprinttrein. Maar die kwam eigenlijk nooit echt op de rails te staan. En toen lead-out Michael Morkov dan toch ruimte maakte, besliste Jakobsen vreemd genoeg niet te volgen.

De Nederlander raakte zo verstrikt in het gedrum. Hij sprintte nog langs de boarding om zich een weg naar voren te banen, maar kwam daar hard in aanraking met de arm van een van de vele over de dranghekken hangende toeschouwers. Bij het incident gingen zowel de telefoon van de fan als de zonnebril van Jakobsen tegen de grond.

Snee en dik oog

Jakobsen zelf kon zich ternauwernood rechthouden, maar het momentum was hij helemaal kwijt - al zou het sowieso erg moeilijk geweest zijn om Sam Welsford nog te remonteren. Toch was hij achteraf vooral blij dat het al bij al goed afliep. “Er stak iemand zijn hand uit met een telefoon”, aldus Jakobsen. “Ik denk dat heel veel mensen een déjà vu kregen naar die rit in de Ronde van Polen. Dit was deels mijn eigen schuld, maar er was ruimte. Ik had de hand niet gezien. Ik heb een snee en mijn oog is wat dik, maar dit had veel erger kunnen zijn. Gelukkig loopt het goed af.”

Voor de toeschouwer in kwestie krijgt het verhaal mogelijk wél nog een staartje. Hij werd door de Argentijnse politie meegenomen voor verder onderzoek.

Beeld Photo News

Beeld Photo News