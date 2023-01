Jakobsen en Evenepoel, verenigd in ellende en euforie: ‘We koersen graag samen’

“Blijven vechten, maat. Trots op je eerste stappen.”

“Ik doe mijn best. Net als jij, maatje. Sterke beer!”

“Het feit dat zowel jij als ik nog leef, betekent dat de wielersport nog niet klaar is met ons.”

21 augustus 2020, corona heerst. Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel peppen elkaar op. Allebei revalideren ze van een verschrikkelijke val: Jakobsen op 5 augustus in de Ronde van Polen, Evenepoel amper tien dagen later in Lombardije. Het brengt de twee dichter bij elkaar.

“Ik herinner me nog goed hoe Delore (zijn vrouw, JDK) in de donkere kamer, waar ik volop aan het herstellen was, kwam melden dat Remco was gevallen. ‘Het is niet zo goed met hem’, zei ze. Op dat moment stortte mijn wereld opnieuw in”, zegt Jakobsen. “Ik dacht: twee in een jaar, dit kan niet de bedoeling zijn van fietsen. Nog maar eens bleek hoe gevaarlijk ons vak soms is. Sindsdien hielden we de vinger aan de pols bij elkaar. Gelukkig sloegen we er ons alle twee heel goed door en rijden we nu beter dan ooit.”

Snelle trein

Onvermijdelijk schept zoiets een band. De Europese kampioen wijst erop dat die al vóór de dubbele crash bestond. “Eigenlijk van in het prille begin”, zegt Jakobsen. “Ik hou namelijk enorm van gemotiveerde jongens. Ik kom natuurlijk uit Nederland, wij moffelen onze doelen en dromen niet weg. Doet Remco evenmin. Ik vind dat mooi. Ik koers graag met hem samen. We vermaken ons en het resultaat daarvan zie je.”

Jakobsen: "Qua pure snelheid zal geen massa renners in staat zijn om me te remonteren." Beeld BELGA

Af en toe ontspoort het treintje wel eens of raken de wagons elkaar kwijt. Maar Jakobsen wist het na zijn etappezege maandag in San José de Jáchal wel zeker: “Dit is de snelste lead-out ooit.” Evenepoel, Lampaert en Morkov. “Reken er in zo’n wedstrijd met beperkte selecties van zes ook Hirt en Serry maar bij. Eerst controleren zij de boel, waarop ze tot vijf kilometer van de finish nog eens hun ding doen.”

De man die het dáár overneemt, maakt Jakobsen opnieuw half lyrisch. “Indrukwekkend. Ongezien. Wereldklasse. Om die reden draagt Remco natuurlijk de regenboogtrui. Ik voel me enorm vereerd dat hij hier mee naartoe kwam en dit voor mij over heeft, want de Ronde van San Juan bestaat hoofdzakelijk uit sprintetappes.”

Zelf laat Evenepoel geen kans onbenut om uit te drukken hoe graag hij zich uitslooft voor Jakobsen. “Altijd leuk als je de snelste spurter van het peloton in je team hebt”, klonk de meest recente variant op het thema. Jakobsen stelt dat beeld wat bij. “Qua pure snelheid zal geen massa renners in staat zijn om me te remonteren. Maar de snelste ben je altijd voor één dag, één rit. Ik denk dat ik mezelf wat dat betreft wel bij de top drie mag plaatsen. En in een heel goede dag op één.”