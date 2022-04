Jakobsen als favoriet naar Scheldeprijs: ‘Deze koers staat in mijn top vijf’

“Dit voorjaar is voor onze ploeg niet gelukt zoals het de voorbije jaren is gelukt, maar dat hoort bij topsport”, zegt de sprinter. “Ik kan enkel zeggen dat al mijn ploegmaten zich 100 procent hebben ingezet. Dat geldt ook voor mij. Ik rijd mijn laatste wedstrijd van dit voorjaar en leg mezelf behoorlijk wat druk op. We snakken naar een zege op Vlaamse bodem.”

Als hij vandaag in Schoten wint, geeft Jakobsen (25) zijn voorjaar tien op tien. “Ik heb één sprint niet gewonnen en dat was toen ik werd ingesloten in de Ronde van Valencia. Ik startte ook met ambitie in Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen, maar dat draaide uit op een lichte teleurstelling. Nadien ben ik een beetje aan mezelf beginnen te twijfelen, maar intussen kan ik dat plaatsen. Als sprinter win je die klassiekers misschien één keer in je carrière. Dit jaar kwam voor mij duidelijk nog te vroeg en ook in de toekomst wordt het moeilijk. Moet ik wat lichter worden? Moet ik hogere wattages kunnen duwen? Het juiste antwoord is allicht een combinatie van beide. Ik heb nog een jaar om eraan te werken.”

Bij zijn twee overwinningen in de Scheldeprijs was Michael Morkov er telkens bij. “Dat heb ik hem gisteravond tijdens het diner nog even ingewreven”, vertelt Jakobsen. “Hij zal gemotiveerd zijn. Het is een Deen, die weet hoe je in waaiers moet rijden. Dat geldt ook voor Iljo Keisse. Ik heb hem nog eens op het hart gedrukt dat het zijn laatste Scheldeprijs is. Die moet hij beëindigen in schoonheid, toch? Een derde keer winnen zou veel betekenen. Voor mij staat deze koers in de top vijf van wedstrijden die een sprinter kan winnen. Enkel het WK, de Champs-Elysées en de twee andere slotritten in grote rondes staan nog hoger in de pikorde.”

Uitdagers

Alpecin-Fenix start met Jasper Philipsen en Tim Merlier. “Twee sprinters in één ploeg kan werken”, stelt Jakobsen, “maar dan moeten er vooraf goede afspraken worden gemaakt. Zelfs dan kan het nog mislopen, zagen we vorig jaar tijdens de Scheldeprijs in onze ploeg met Sam Bennett en Mark Cavendish. In de Tour hebben Philipsen en Merlier laten zien dat ze met elkaar kunnen afspreken. Als één van de twee goed wil aantrekken voor de andere is het een combinatie die mij angst inboezemt. Alleen, wie gaat de sprint aantrekken in Schoten? Praten ze er überhaupt over? Liggen ze bijvoorbeeld met elkaar op de kamer? Het blijft een bijzondere dynamiek.”

Lotto-Soudal rekent op de jonge Arnaud De Lie. “Mijn ploegmaat Yves Lampaert omschreef hem als een sterk baasje en daar sluit ik mij bij aan. Ik heb zaterdag de Volta Limburg op tv gezien en dat was een mooi nummer van hem. Hij is net als ik een geblokte sprinter en gedijt goed in slecht weer. Ik weet niet of hij dat leuk zou vinden, maar ze mogen hem gerust de Waalse Fabio Jakobsen noemen. Hij maakt zeker kans in de Scheldeprijs.”