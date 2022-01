Ivan Leko wil Dejan Veljkovic voor de rechter slepen

In dat boek schildert Dejan Veljkovic, spijtoptant in de zaak rond fraude in het Belgisch voetbal, zijn voormalige cliënt Ivan Leko af als een regelrechte geldwolf. Aan heel wat transfers onder zijn ‘bewind’ wou de coach wat verdienen, beweert Veljkovic. Onder meer op die van Steven De Petter (van Mechelen naar Sint-Truiden), Ivan Tomecak (van Mechelen naar Club Brugge) en Mats Rits (van Mechelen naar Club Brugge) zou Leko duizenden euro’s verdiend hebben.

De hoofdvogel schoot hij echter af met de transfer van doelman Karlo Letica van Hajduk Split naar Club Brugge. Daarvoor zou Leko 200.000 euro beloofd zijn. Letica - die meer dan 3 miljoen kostte - zou nooit doorbreken bij Club. Leko - intussen als coach actief in China - ontkent de beschuldigingen van Veljkovic. Wel geeft hij toe in zijn periode bij OH Leuven deels in het zwart te zijn betaald. Hij trekt nu naar de rechter wegens ‘onherroepelijke reputatieschade’.

Ook heel wat andere namen uit het Belgische voetbal worden door Veljkovic in zijn boek beschuldigd. Binnenkort stelt het parket zijn eindvordering op. Dan zal blijken wie vervolging riskeert.