Ivan Leko keert terug naar Hajduk Split

“Dit is een heel bijzonder, emotioneel moment”, zegt Leko in een mededeling op de clubwebsite. “Ik begon met voetballen bij Hajduk en wist dat ik er ooit zou terugkeren als coach. Ik hoop dan ook dat ons nog veel moois te wachten staat.”

Leko was tot begin vorige maand aan de slag als hoofdtrainer bij het Chinese Shanghai Port. Bij het voormalige SIPG nam hij twee jaar geleden over van de Portugees Vitor Pereira. Het was destijds een verrassende keuze, want Leko verliet toen Antwerp, ondanks een nog lopende overeenkomst. Hij was bij The Great Old nog maar een half jaar aan de slag, als opvolger van Laszlo Bölöni. Hij leidde Antwerp meteen naar bekerwinst en kende ook Europees succes. Antwerp overwinterde in de Europa League, met als uitschieter een 1-0 zege tegen Tottenham.

Voordien had hij in België OHL, STVV en Club Brugge onder zijn hoede. Hij werd ook genoemd in de zaak Propere Handen, het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal. Na zijn vertrek bij Club was hij een tijdje werkzaam als hoofdtrainer bij Al-Ain FC uit de UAE Pro League.