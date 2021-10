Italiaanse pers na kleine finale tegen Rode Duivels: ‘Courtois bevestigt dat hij beste keeper ter wereld is’

La Gazzetta dello Sport: ‘Gelukkig is België geen Spanje’

La Gazetta dello Sport onderstreept vooral dat de zege tegen België belangrijk is voor de centen die een derde plaats in de Nations League opbrengt en de punten die het oplevert voor de FIFA-ranking. De Squadra consolideert na het verlies tegen Spanje zo zijn vijfde plaats en statuut van topreekshoofd in de poulefase voor het WK 2022. “Gelukkig is België geen Spanje. Zij laten voetballen. Geen gekmakend balbezit of obsessief kort gedribbel bij hen, wel duidelijke en precieze posities: van de drie centrale verdedigers tot de spits Batshuayi. Alleen de twee aanvallende middenvelders, Saelemaekers op rechts en Vanaken op links, konden in de 3-4-2-1 van Martínez onvoorspelbaar voor de dag komen met soms zelfs horizontale looplijnen. Zo wisten Di Lorenzo en Barella op rechts, net als Emerson en Pellegrini op links, soms niet wie ze moesten dekken.”

“Maar de Belgen wachtten vooral af, Italië nam meer initiatief en was de gevaarlijkere ploeg. Vooral via Chiesa. Alleen een wonderbaarlijke ingreep van Courtois zorgde ervoor dat het geen 1-0 voor de pauze werd. Misschien dat Chiesa een wat egoïstische spits is, maar hij weet altijd de ruimtes te vinden.”

“Het hielp natuurlijk ook dat België het zonder Lukaku deed en De Bruyne slechts inviel. Laat dan nog - gelukkig maar. Maar zeker na de pauze was Italië de betere. Meer team, meer overtuiging. Terwijl België afzag. Witsel worstelde, Vanaken was slecht. Tot De Bruyne en De Ketelaere het aangezicht van de match veranderden. Mancini reageerde met de inbreng van Jorginho en hevelde Locatelli naar een meer centrale positie. België creëerde nog aardig wat kansen, met de verdiende maar te late aansluitingstreffer tot gevolg.”

Beeld La Gazzetta dello Sport

Tuttosport: ‘De Bruyne zorgde nog voor spanning’

Ook Tuttosport zag hoe Italië net als op het EK een 2-1-zege boekte tegen onze Duivels met opnieuw een goal van Barella. “De Azzurri beleefden een droommiddag - zelfs zonder de aanwezigheid van Belgiës helderste sterren Lukaku en Hazard - en lieten de kwartfinale op het voorbije EK even herleven dankzij een meesterwerkje van Barella. Wat een parel. Ook Chiesa was weer bewonderenswaardig, niet in het minst met de vele expressies op het gezicht. En Donnarumma, met de kapiteinsband om de arm, werd in Turijn zowaar toegezongen, nadat hij woensdag nog uitgefloten werd in Milaan.”

“Het was dan geen finale, de schoonheid van de match zat ‘m in het feit dat er twee nationale teams tegenover elkaar stonden met zoveel kwaliteit. Chiesa was in de eerste helft de verpersoonlijking van het betere en agressievere Italië. En na de rust even een groots Italië, met die buitengewone volley van Barella en de penaltyfout uitgelokt door Chiesa. Tot de intrede van De Bruyne, dé ster van België. Hij zorgde ervoor dat het nog bibberen en beven werd voor Italië. Uiteindelijk werden we gered door paal, lat en een goeie ‘Gigi’. Groot was de opluchting, en het feest, toen de 95 minuten erop zaten.”

Beeld Tuttosport

Calciomercato: ‘De Ketelaere bevestigt al het goede’

Voor Calciomercato waren Chiesa (7) en zeker Barella (7,5) de uitblinkers, terwijl alleen spits Raspadori minder dan zes punten kreeg (5,5). Voor de Italiaanse bondscoach Mancini 6,5 op 10. Deze punten gaven zij aan onze Rode Duivels:

Courtois: 7/10. Zijn woorden vooraf over het nutteloze karakter van deze match zorgde voor veel voer tot discussie, maar op het veld bevestigde Courtois zijn status van beste keeper ter wereld. Getuige de parade waarmee hij Chiesa van de 1-0 hield. Kansloos op de uithaal van Barella.

Alderweireld 5/10. Eerst Mbappé, dan Chiesa... Vier moeilijke dagen voor hem.

Denayer: 6/10. ‘t Was niet centraal waar Italië de ruimtes vond.

Vertonghen: 6/10. Wisselde slecht met goed af, maar Berardi kon hem nooit pijn doen.

Castagne: 5/10. Moest noodgedwongen vooral verdedigen, de penaltyfout op Chiesa verpestte zijn match.

Tielemans: 5,5/10. Verloor de confrontatie op het middenveld. Vervangen door De Bruyne op het uur. Pure klasse, louter zijn aanwezigheid zorgde voor angst bij Italië.

Witsel: 6/10. Kon dankzij ervaring schade beperken.

Carrasco: 6/10. Kon zich minder aanvallend uitleven dan donderdag, maar was er met een schot op de paal wel opnieuw dichtbij.

Vanaken: 5/10. Niet gezien en niet gehoord.

Saelemaekers: 6,5/10. Veruit de meest brutale der Duivels. Alleen de lat verhinderde dat hij de opener maakte. Vervangen door De Ketelaere. We horen veel goeds over hem en de koelbloedigheid waarmee hij Donnarumma door de benen speelde, bevestigde dat alleen maar.

Batshuayi: 6/10. Al jarenlang in de schaduw van Lukaku bij Rode Duivels, wel goed voor enkele flitsen.

Martinez: 5,5/10. Ondanks dat België drie keer de doelpalen viseerde, had je het gevoel dat ze nooit echt in de match zaten. Martínez heeft wel de verdienste dat hij zijn team nog kon motiveren na de 2-0, zeker voor een ‘vriendschappelijk’ partij als deze.