Italiaan Panucci nieuwe bondscoach van Albanië

De 44-jarige Panucci volgt zijn landgenoot Gianni De Biasi op, die afgelopen juni opstapte na bijna zes jaar aan het hoofd van Albanië.



Panucci liet bij zijn aanstelling verstaan dat zijn voornaamste doel is om zich met Albanië te plaatsen voor het EK 2020. Momenteel werken de 'Adelaars' nog de kwalificaties af voor het WK 2018, maar een ticket bemachtigen voor Rusland lijkt onmogelijk. In groep G staat Albanië met nog vier matchen voor de boeg derde met negen punten, op zeven punten van grootmachten Spanje en Italië. Enkel de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de eindronde in Rusland, de tweede speelt barrages.



Panucci voetbalde tijdens zijn carrière voor onder meer voor AC Milan, Inter, Real Madrid en AS Roma. Als trainer was hij assistent van Fabio Capello bij Rusland en T1 bij Palermo en Ternana Calcio in de Serie B.



De WK-kwalificatieduels tegen Liechtenstein (02/09), Macedonië (05/09), Spanje (06/10) en Italië (09/10) vormen de eerste opdrachten voor de kersvers bondscoach.