Islam Slimani, de targetman van Anderlecht met werklust en humor

‘Een uitgesproken mening, warmbloedig en passioneel.’ Islam Slimani is een lichtpunt van Anderlecht in een voorts grijs seizoen. Morgenavond kan de spits zijn club naar de halve finale van de Conference League trappen.

FDZ en KDZ

Hij werd versleten als een paniekaankoop. Als de laatste op de lijst van sportief directeur Jesper Fredberg. En het klopt dat Islam Slimani (34) pas heel laat intensief werd gescout. In het Franse Brest sukkelde hij in de vergetelheid en was hij niet meer gelukkig. Ook de jaren voordien maakte hij weinig indruk bij Olympique Lyonnais en Sporting Lissabon.

Maar wat ze bij de scoutingcel van Anderlecht goed hadden gezien, was dat Slimani perfect zou passen in het spelsysteem dat trainer Brian Riemer voor ogen heeft. Snelle flanken, sterke targetspits. In enkele weken maakte hij zich onmisbaar bij paars-wit met zijn présence, zijn werkkracht en zijn torinstinct. Was hij een paar jaar jonger, dan werd hij topschutter met de vingers in de neus.

Slimani is een aanvaller die zijn tegenstanders op de zenuwen werkt. Trekken, duwen, vallen en weer opstaan. De Algerijn werd in drie maanden de levenslijn van de Brusselaars. Morgenavond ook in Alkmaar?

Altijd in beweging

“Hij was een profiel dat we nog niet in de kern hadden.” Frank Boeckx, ex-keeperstrainer van Anderlecht, maakte Slimani van dichtbij mee en zag dat hij meteen veel bijbracht. “Kijk naar de kwaliteiten van Raman en Stroeykens”, zegt hij. “Aanvallers die het moeten hebben van de beweging. Slimani kan met de rug naar doel spelen en is sterk met het hoofd.”

Hij is een woelwater. Staat nooit stil, is altijd bezig. Een speler tegen wie geen enkele verdediger graag speelt. De mediaschuwe Algerijn transformeert in een beest eens hij op het veld stapt. Hij daagt uit, gesticuleert, kan op elk moment toeslaan. Het meest recente voorbeeld daarvan is zijn doelpunt tegen Racing Genk afgelopen weekend. Wie hem dezer dagen een millimeter ruimte geeft in de zestienmeter is gezien. In zes basisplaatsen voor paars-wit zit hij al aan zeven goals.

Boeckx vindt hem meer dan enkel een doelpuntenmaker. “Slimani helpt jongens die onder druk komen, zoals Verbruggen, Debast of Vertonghen. Wij noemen dat een release point, een plaats waar ze de bal altijd kwijt kunnen. En zet de tegenstander hem vast rond de middenlijn, dan kan de snelheid van Amuzu een oplossing bieden. Slimani is een extra wapen in de opbouw.”

Slimani in de heenmatch tegen AZ. Beeld Photo News

Boeckx wordt daarin bijgetreden door Georges Leekens. Hij was eind 2016 en begin 2017 bondscoach van Algerije. “Er staat geen begrenzer op. Daarmee bedoel ik dat hij altijd met driehonderd kilometer per uur speelt. Hij is geen luierik, een gebrek aan inzet kan niemand hem ooit verwijten. Zijn fysiek vermogen is heel groot. Druk zetten, afhaken, duels winnen, hij kan het allemaal.”

Boeckx vult aan. “Technisch is hij heel onderlegd. Hij kan de bal perfect afleggen, zijn positionering is goed en hij maakt slimme loopacties.” Opvallend is dat Slimani in de competitie aan de wedstrijden begon, maar dat Benito Raman (buiten in de heenwedstrijd tegen AZ) zijn kans kreeg in Europa. Daar had Riemer zijn redenen voor. “Hij was niet helemaal fit toen hij aankwam”, zegt Boeckx. “Het was moeilijk voor Slimani om zijn niveau twee keer per week negentig minuten vol te houden. Ik weet nog dat hij op OH Leuven een waarschuwing kreeg van zijn lichaam, al dan niet een gevolg van de ramadan. Maar daar is hij goed van hersteld.“

Grappenmaker

De kans is dus groot dat Slimani morgenavond gewoon in de basis staat tegen AZ, om zijn rol als leider weer op te nemen. “Hij is echt een schitterende gast”, lacht Leekens. “Met zijn ervaring is hij ongetwijfeld nuttig in de kleedkamer. Ik zie hem soms coachen als hij op de bank zit, dat zegt veel over wie hij is.”

Nochtans was Slimani in eerste instantie vooral op zichzelf gefocust, vindt Boeckx. “Ik zag in hem niet echt een mentor of een leider voor de jongeren. Je mag niet vergeten dat hij slechts een contract heeft van een half jaar. Hij wil zijn carrière herlanceren bij Anderlecht. Om dan de rol van ‘vader’ op jou te nemen… Wat wel waar is: hij is de eerste om een grap te maken. Voor mij is humor een maatstaf van intelligentie. Slimani is zeer verstandig en kan voor luchtigheid zorgen op training. Maar als het serieus moet zijn, moet het ook serieus zijn. Dat zien jullie wel aan zijn felle reacties, zeker?”

Leekens doelt evenzeer op de grinta die Slimani uitstraalt, het commentaar op zijn tegenstanders en de scheidsrechter. Op het feit dat de aanvaller simpelweg een winnaarstype is. De ex-bondscoach vindt niet dat Slimani overdrijft in zijn gemekker. “Hij heeft gewoon een uitgesproken mening, is warmbloedig en passioneel. Zijn reacties zijn wat ze zijn. Zo zit hij in elkaar. Een trainer heeft dat doorgaans wel graag. Weet je, als zoiets onder controle blijft, zie ik het probleem niet. Integendeel, ik vind net dat het aantoont dat Slimani bereid is om zijn verantwoordelijkheid te nemen.” En dat hij hongerig is. Dat gevoel hebben ze ook op Neerpede.

In principe zit hij straks op de persconferentie in het AFAS-stadion van AZ. Alle ogen op hem gericht, zoals Slimani het doorgaans graag heeft op het veld en minder ernaast. De perfecte bliksemafleider voor zijn ploegmaats.