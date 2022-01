Iserbyt ziet meer kansen op WK dan op BK: ‘Middelkerke is één lange tijdrit voor Van Aert’

Het mirakel van Middelkerke? Neen, zo diepgelovig is Eli Iserbyt niet. Het verschil met Wout van Aert binnen de perken houden is zondag zijn doel. ‘Ik hoop dat het onder de minuut blijft.’

Na een uurtje heeft hij het wel gezien. Het parcours is niet bepaald iets waar hij wild van wordt, daar aan het militair domein in Lombardsijde. “Hoe minder zand, hoe beter voor mij”, lacht Eli Iserbyt (24) op het paradeplein aan de camper van Pauwels Sauzen-Bingoal, fris gedoucht. “Uiteindelijk valt het hier nog mee. Na mijn zege in Koksijde kan ik me ook niet langer verschuilen achter het excuus dat ik geen echte zandkliever ben. Ik moet tenslotte op alle parcoursen uit de voeten kunnen.”

Titelkansen ziet hij niet. “Het is één lange tijdrit voor Wout van Aert. Helemaal zijn ding”, zegt Iserbyt. “Met hoeveel voorsprong Van Aert zondag dan wel gaat winnen? “Als hij een kloofje slaat, kan het verschil razendsnel oplopen, deels door de wind ook. Ik hoop dat het onder de minuut blijft.”

Of er een scenario mogelijk is waarin Iserbyt toch Belgisch kampioen wordt? “Ja, tuurlijk”, klinkt het gespeeld vastberaden. “Als alle sterren gunstig staan. En de maan. En Mars. Zo’n scenario moet het dan zijn, wat ik Wout in geen enkel geval toewens.”

Pech onderweg zoals in Hulst, waar Van Aert al na enkele bochten zijn ketting tussen blad en kader wrikte en een halve minuut voet aan de grond zette, dat ziet Iserbyt niet gebeuren aan de kust. “Ik moet realistisch zijn: Van Aert steekt er echt bovenuit. Ik ga er niet van uit dat hij te kloppen is. Uiteraard is het mijn doel om een sterke prestatie neer te zetten, maar beter concentreren we ons met de verzamelde concurrentie op de resterende podiumplekken. Achter Van Aert zullen de verschillen niet zo hoog oplopen en zal er meer strijd zijn tussen Aerts, Vanthourenhout, Hermans en mij.”

Iserbyt: "Het is één lange tijdrit voor Wout van Aert. Helemaal zijn ding." Beeld Photo News

Ook Aerts is nuchter en realistisch voor zondag. “Van Aert is topfavoriet. Na een halve ronde rijdt hij mogelijk al weg. Tuurlijk kan er altijd iets gebeuren en dan wil ik de eerste zijn die klaarstaat om een gooi te doen richting titel. Maar in principe rijden we voor de resterende ereplaatsen. Achter Van Aert ligt de strijd helemaal open.”

Pidcock kloppen

Zijn benen pompen zondag in Middelkerke, maar met zijn hoofd zit Iserbyt duidelijk al in het Amerikaanse Fayetteville, waar eind deze maand het WK wordt gereden. Op dat WK ontbreken de twee topfavorieten Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

“Het klinkt misschien raar, maar ik denk dat ik dit seizoen eerder wereldkampioen kan worden dan Belgisch kampioen. Er lonkt in Fayetteville een gouden kans, daar is iedereen zich van bewust. Natuurlijk is de afwezigheid van Van Aert en Van der Poel een jammere zaak voor het veldrijden. Maar voor ons, de jongens van de eerste seizoenshelft, wordt die onthoofde wereldtitelstrijd bijzonder interessant. De regenboogtrui kan een sleutelpunt worden in mijn carrière. Ik kwam in het verleden al vaker goed voor de dag in Amerika. Al zal ik nu wel voorbij Tom Pidcock moeten. Ook hij haalt op dit moment een heel hoog niveau. Pidcock wordt de grote favoriet.”

Iserbyt is er nog niet helemaal uit hoe hij precies zal toeleven naar dat WK. Door de mathematische zekerheid over zijn eindzege in de wereldbeker kan hij stressloos zijn aanlooptraject uitstippelen. “Dat zal gebeuren in de dagen na het BK. De kans bestaat dat ik de eerstvolgende wereldbekermanche in Flamanville (16 januari) oversla om wat frisheid op te zoeken. In Herentals voelde ik toch wel dat ik daar aan toe was. Vervolgens wacht nog een dubbele generale repetitie in Hamme (22 januari) en Hoogerheide (23 januari). Maar we zijn er nog niet helemaal uit.”

Hoe dan ook wil hij de boog gespannen houden. Van enige decompressie kan geen sprake zijn. “Zo steek ik niet in elkaar. Ik houd mezelf scherp om straks dat hogere niveau te kunnen halen op het WK. Ik mag dan al twaalf keer hebben gewonnen en een klassement op zak hebben, een trui heb ik nog niet.”