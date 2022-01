Iserbyt al zeker van wereldbeker: ‘Het geeft blijk van regelmaat’

“Naar dit klassement hengel ik al drie jaar”, glunderde Iserbyt. “Dat ik de eerste editie van het nieuwe format win, met zestien moeilijke en zeer diverse crossen, maakt me wel blij. Het geeft blijk van regelmaat."

Gisteren in Hulst werd de kloof met Pidcock nooit groter dan een seconde of tien. “Net op het moment dat hij een snelle ronde reed, verloor ik wat terrein. Jammer dat ik daar het wiel niet kon houden.” In die strijd om elke meter reed Iserbyt ondertussen wel een eind weg van de andere Belgen. Het geeft hoop voor het BK in Middelkerke komende zondag.

“Ik moet realistisch zijn: als Wout van Aert 100 procent is en er overkomt hem niets, dan is de Belgische kampioen gekend.” Maar Van Aert is niet immuun voor tegenslag, dat werd twee dagen op rij duidelijk. In Baal trok hij de scheve situatie subliem recht, op de ‘autosnelweg’ van Hulst was dat onbegonnen werk.