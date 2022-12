Isaac Kimeli na bronzen plak op EK veldlopen: ‘Stilaan kwam het besef dat dit mijn dag zou worden’

Een hele wedstrijd lang was Kimeli niet weg te slaan uit de voorste gelederen. “Van bij de start voelde ik mij sterk en toen in de kopgroep iedereen één voor één begon te lossen, kwam stilaan het besef dat dit mijn dag zou worden”, vertelt hij. “Ik wist dat ik gewoon zo lang mogelijk met Jakob Ingebrigtsen mee moest gaan. Mijn benen waren heel goed en ik kon de wedstrijd controleren. Ik had nog graag gespurt voor zilver, maar de Brit verraste mij in de afdaling en hij was gaan vliegen.”

Kimeli is de enige Belg die ooit twee medailles won op het EK veldlopen. “Ik probeer altijd zo veel mogelijk te knokken voor België, zelfs als ze mijn profcontract afnemen”, zegt hij daarover. “Ik probeer het land zo veel mogelijk medailles te bezorgen door altijd het maximum te geven.”

De bronzen plak in Turijn komt er voor Kimeli na een bijzonder moeilijk jaar. Eerst zette Sport Vlaanderen zijn profcontract stop, daarna moest hij het WK indoor in Belgrado tussen de halve finale en finale in verlaten door een hamstringblessure. “Het was een heel moeilijk jaar. Mentaal heb ik de knop vaak moeten omdraaien om alle tegenslagen te verwerken, maar ik ben wel iemand die er altijd voor blijft gaan en nooit opgeeft. Met die mentaliteit hoop ik de jeugd te inspireren”, besluit hij.