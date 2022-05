Is wielerland België weer een land van sprinters?

‘Thibau is nog een jong manneke’

Bericht van Thibau Nys aan zijn coach Paul Van Den Bosch: “Morgen is een lastige etappe waarin ik voor winst wil gaan.” Was verstuurd donderdagavond 26 mei. Vrijdag 27 mei won Nys de derde etappe in de Flèche du Sud, een 2.2-rittenkoers in Luxemburg. “De finish lag na een klim van 3,5 kilometer aan 7 procent”, zou Thibau Nys daar vrijdagavond over zeggen. “Er werd vol gekoerst en op het einde bleven we maar met een kleine groep over. Op 250 meter van de streep begon ik mijn sprint. Ik sloeg meteen een kloofje en gaf die voorsprong niet meer af.”

Thibau Nys kan sprinten. Hij werd vorig jaar Europees kampioen bij de U23 in een sprint. “Hij heeft de explosiviteit en hij heeft de winnaarsmentaliteit”, zegt zijn coach Paul Van Den Bosch. “Toch is hij André Greipel niet. Die haalde een piekvermogen van 2.000 watt. Daar komt Thibau niet aan. Wat niet wegneemt: in de verhouding vermogen/lichaamsgewicht scoort Thibau zeer goed.”

65 kilo weegt Thibau Nys. Van Den Bosch: “Hij is nog maar 19, een jong manneke eigenlijk. Over enkele jaren gaat hij 69 of 70 kilo wegen. Dan zal hij ook een hoger piekvermogen duwen.”

Je hoort Paul Van Den Bosch niet zeggen dat Nys de voetsporen van Caleb Ewan gaat drukken. Of - dichter bij huis - die van Tim Merlier of Wout van Aert. “Dat is koffiedik kijken. Het is te vroeg om te beweren dat hij een sprinter wordt die 1.1-koersen gaat winnen of een massasprint in de Tour de France. Eerst zal hij tegen de grote jongens moeten sprinten.”

Volgens zijn coach is Nys een veelkunner. “Hij rijdt goed bergop, maar is geen topklimmer. Hij kan sprinten en tijdrijden. Hij kan crossen en hij is een acrobaat op zijn fiets. Het is nu nog zoeken naar zijn mogelijkheden en zijn beperkingen. Het is belangrijk op alle onderdelen te focussen. Zo komen we tot een goed beeld van wat hij echt zal kunnen.”

Arnaud De Lie in de Marcel Kint Classic, afgelopen zondag. Beeld BELGA

‘De Lie klimt erg goed, dat is atypisch voor een sprinter’

Een rit in Mallorca, de GP Monseré, de Volta Limburg en de Marcel Kint Classic: dat maakt vier overwinningen voor Arnaud De Lie dit jaar. Vier keer won hij in een sprint.

Het heet dat met Arnaud De Lie de toekomst van de Belgische sprinters is verzekerd. “Hij heeft de aërobische kwaliteiten en hij wint vaak na een zware koers”, zegt zijn coach Wim Van Hoolst (Energy Lab). “Hij is snel, hij weegt 78 kilo en hij kan heel lang hoge vermogens duwen.”

Het beste moet nog komen. De Lie is nog maar 20. Van Hoolst: “De sterkste jaren van een sprinter liggen op 26, 27 jaar. We hebben nog tijd om het beste in hem naar boven te halen.”

Zo heeft Arnaud De Lie nog niet de topversnelling in huis. “De pure kick van de rassprinter, daar wordt nog aan gewerkt. Als De Lie dat eenmaal heeft, kan hij meedoen aan een massasprint in de Tour de France. Hij is nog lang niet Caleb Ewan. Caleb is een ander type sprinter, die wél een snelle kick heeft. De Lie is 10 kilo zwaarder dan Ewan. En Ewan heeft natuurlijk meer ervaring.”

Wat De Lie ook heeft: “Hij is een overlever. Hij won de Volta Limburg Classic met 3.000 hoogtemeters. Hij klimt erg goed. Dat is atypisch voor een sprinter. We doen klimtesten in het labo. De Lie scoort meer dan voldoende om vlot over een klim van vijf of tien minuten te geraken. Er is nog veel onontgonnen terrein. We moeten hem kneden en hem goed casten voor de wedstrijden die hij rijdt. Gelukkig, hij luistert goed en hij leert snel. We weten waar we hem beter kunnen maken.”