Is Vincent Janssen nu helemaal los bij Antwerp? ‘Tijdens afwezigheid Frey nog meer zijn stempel drukken’

Net voor binnensmonds gemompel kon overslaan in openlijke kritiek scoorde Vincent Janssen (28) drie keer in vier dagen. Is de Nederlandse international nu definitief gelanceerd bij Antwerp? ‘Tijdens Michael Freys afwezigheid moet hij zijn stempel helemaal drukken.’

Op YouTube is er een compilatie te vinden van de goals die Vincent Janssen maakte in het seizoen dat hij met AZ topschutter werd in de Eredivisie. In die clip zie je binnentikkers, plaatsballen, harde knallen en lobjes. Goals met links, met rechts en met de kop ook. Janssen is dus een vrij complete spits. Alleen: op de Bosuil nam hij geen vliegende start. Janssen speelde doorgaans oké, weliswaar zonder uit te blinken. En het uitblijven van zijn eerste doelpunt dreigde een themaatje te gaan worden. Met drie goals in twee matchen (en twee prima prestaties) zette Janssen zichzelf uit de wind.

Niet dat zijn ietwat aarzelende aanloop de ex-speler van Tottenham uit zijn lood sloeg. Janssen, die al sportieve hoogte- en dieptepunten kende en als kind zijn broertje verloor aan kanker, staat als mens bijzonder stevig in zijn schoenen. “Ik maakte me niet al te druk in die ‘droge’ periode”, zei Janssen woensdag na Union. “Die droogte is trouwens ook niet zo erg, zo lang de ploeg maar wint. Bovendien zit ik al lang genoeg in het voetbal om te weten hoe het gaat. Je weet dat het wel zal beginnen lopen zodra die eerste binnenvliegt.”

Janssens moeder Annemarie Verstappen, die in haar jongere jaren als zwemster nog medailles pakte op de Olympische Spelen, herkent haar zoon helemaal in bovenstaande uitspraken. Janssen is een rustige, nuchtere teamspeler. “Voor een spits is het natuurlijk altijd leuk als hij kan scoren, al geloof ik nooit dat Vincent echt wakker lag van het uitblijven van die goals”, zegt mama Verstappen. “Voor zo ver ik kan horen heeft hij het al heel de tijd prima naar zijn zin in Antwerpen. Vincent vindt het fijn dat hij na drie jaar Mexico opnieuw dichter bij huis zit en de stad zelf bevalt hem. Ook zijn vrouw Talia (die Janssen in Mexico leerde kennen, KDC) voelt zich er thuis. Het helpt wel dat ze een vrouw van de wereld is.”

“Op de club werd Vincent dan weer warm onthaald”, gaat Verstappen verder. “Vincent heeft niets dan goeds te vertellen over zijn ploegmaats en de trainer: allemaal aangename mensen om mee te werken.”

Omgekeerd is Janssen graag gezien in de kleedkamer. “Hij is gekomen met de juiste mentaliteit, zonder vedetteallures”, klinkt het in de wandelgangen. “Ook toen hij niet scoorde, bleef Vincent sereen. Het gevolg is dat iedereen hem zijn succes gunt.”

Dat Janssen niet meteen als een wervelwind van start zou gaan, was intern misschien ook wel ingecalculeerd. Omdat hij na interlandverplichtingen iets langer vakantie kreeg, begon Janssen deze zomer een week later te trainen. En de voorbereiding was sowieso al kort. Tegen die achtergrond is het niet onlogisch dat coach Mark van Bommel tijdens het drukke seizoensbegin regelmatig afwisselde tussen Janssen en Michael Frey.

“Voor een trainer is het een uitstekende zaak dat hij over twee gevaarlijke spitsen kan beschikken. Maar voor die spitsen zelf speelt er ergens natuurlijk ook een onderlinge concurrentiestrijd”, merkt ex-Rode Duivel en voormalig Antwerp-spits Alex Czerniatynski op. “Eigenlijk komt het er op aan je concullega onder druk te zetten. Daar slaagde Janssen in het begin niet in. Het was integendeel Frey die druk op hém zette door al vroeg vijf keer te scoren.”

“Voor Janssen persoonlijk was dat toch wat nadelig”, gaat Czerniatynski verder. “Op die manier riskeer je dat de mensen gaan zeggen: ‘Waarom hebben we eigenlijk zo veel betaald voor Janssen, terwijl we Frey al hadden?’ Nu Frey even geblesseerd aan de kant staat, is Janssen aan zet. ‘Le malheur des uns fait le bonheur des autres’, zegt men in het Frans. Janssen moet de komende weken aangrijpen om nog meer zijn stempel te drukken. Ik geloof er wel in. Die jongen is beweeglijk en kan sjotten. Zijn recente goals zullen hem extra vertrouwen geven. Want draai of keer het hoe je wil: als aanvaller word je toch vooral beoordeeld op je doelpuntenproductie. Aan Janssen om die lijn door te trekken.”