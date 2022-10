Is nieuwe ploeg van Cavendish een zeepbel?

Dankzij het verse geld zou het budget van ploegbaas Jérôme Pineau stijgen naar 15 miljoen euro, waardoor Mark Cavendish, Cees Bol, Maxi Richeze en Ramon Sinkeldam ploegmaat worden van Jens Debusschere, Eliot Lietaer en Jordi Warlop. Was Pineau te laat met zijn licentie-aanvraag bij de UCI en is de medialancering uitgesteld naar een onbekende datum? Feit is dat op dit moment nog geen enkele nieuwe sponsor heeft getekend.

De drie Belgen hebben nog een contract tot eind 2023 en moeten nog niet vrezen, maar voor de potentiele nieuwkomers zoals Cavendish is het vijf voor twaalf. Voorlopig is zijn nieuwe ploeg een zeepbel. Verschillende renners die een akkoord hadden met Pineau, maar tevergeefs moesten wachten op een bankgarantie, kozen eieren voor hun geld.

Intussen heeft Simon Geschke zijn contract bij die andere Frans ploeg Cofidis verlengd tot 2024. De 36-jarige Geschke streek in 2021 bij Cofidis neer na twee seizoenen bij CCC. Hij was ook bij Sunweb, Giant-Alpecin en Argos-Shimano aan de slag. De Duitse renner telt tot dusver drie overwinningen, waarvan de laatste in 2015 een ritzege in de Tour de France was.

Meer transfernieuws komt van Trek-Segafredo. Dario Cataldo heeft zijn contract bij de Amerikaanse formatie met één seizoen verlengd.

De 37-jarige Cataldo streek in januari 2022 bij Trek-Segafredo neer na twee seizoenen bij Movistar. De Italiaan koerste ook voor Astana, Sky, QuickStep en Liquigas.

Tijdens zijn carrière behaalde Cataldo vijf overwinningen, waaronder een in de Ronde van Italië, zijn laatste zege in 2019, en een in de Ronde van Spanje in 2012. (BVDC/Belga)