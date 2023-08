Is er een sporttak zo mooi als de atletiek?

Beeld REUTERS

In wielrennen worden helden geboren, voetbal heet de the beautiful game te zijn en schoonspringen maakt grote claims via zijn naam. Maar is er eigenlijk een sporttak zo mooi als de atletiek? Is er iets puurder dan een spurter die zich diep in de verzuring werkt tijdens de gruwel van een 400 meter? Om nog maar te zwijgen van de setting waarin dat allemaal doorgaat. Zelfs op een doorsnee atletiekmeeting schrijven tientallen atleten op hetzelfde moment hun verhaal. Hoogspringers aan de rand van het stadion, speerwerpers in het midden en sprinters die er een ovaal rond trekken: toeschouwers weten niet waar eerst hun ogen de kost te geven. Zeker een WK atletiek, zoals nu in Boedapast, is een overaanbod voor alle zintuigen. En dan moeten de Olympische Spelen volgend jaar nog komen. (pg) © REUTERS

Beeld REUTERS

Beeld REUTERS