IOC vindt manier om geknoei met Russische dopingstalen te bewijzen

De nieuwe methode zou een belangrijke doorbraak voor het IOC kunnen zijn in het onderzoek naar gesystematiseerd dopinggebruik in Rusland, dat aangetoond werd in het rapport van dopingonderzoeker Richard McLaren. "Enkele weken geleden is er een methode gevonden waarbij krassen op de flesjes van dopingstalen een valabel forensisch onderzoek kunnen ondergaan", aldus Bach.



Met de methode, die ontwikkeld werd in een forensisch instituut in het Zwitserse Lausanne, zou bewezen kunnen worden of de bewuste 28 dopingstalen in het geheim geopend zijn om positieve tests te verdoezelen. Twee IOC-commissies zijn momenteel bezig met de Russische zaak. Bach hoopt dat de resultaten zo snel mogelijk beschikbaar zullen zijn, zodat er mogelijk sancties kunnen volgen vanaf oktober.



Bach wilde niet uitsluiten dat de Russische delegatie geschorst zou kunnen worden voor de volgende Winterspelen in Pyeongchang, die volgend jaar in februari van start gaan.