Inter Milan bestudeert terugkeer Lukaku - maar dat is makkelijker gedacht dan gedaan

Inter Milan bestudeert een mogelijke terugkeer van Rode Duivel Romelu Lukaku naar de Italiaanse voetbalclub. Nu heeft een nieuwe hoofdrolspeler zijn voet op het speelveld gezet: Lukaku’s advocaat Sebastien Ledure.

Onderhandelingen lopen er nog niet. De door Italiaanse media voorspelde fysieke meetings worden afgedaan als aftastende contacten. Niets meer, niets minder. Een terugkeer van Lukaku naar FC Internazionale zit nog niet in de pijplijn. Er zijn op dit moment nog te veel variabelen in het spel.

Chelsea, zijn werkgever, heeft nog geen standpunt ingenomen over zijn spits van 113 miljoen euro. Todd Boehly, zijn nieuwe eigenaar, had de voorbije dagen andere zaken aan het hoofd - de afhandeling van de overname. Marina Granovskaia, de rechterhand van voormalig baas Roman Abramovitsj, blijft nog tot minstens september op post als transferbazin. Haar specialiteit: het onderste uit de kan halen bij uitgaande transfers. En na de harde onderhandelingen met Inter vorige zomer, over Lukaku, staat er nog een rekening open.

Voorlopig is dat echter een verhaal in de voorwaardelijke wijs. Pas als er contacten zijn geweest tussen Lukaku, zijn entourage en Chelsea kan een denkpiste eventueel verder worden uitgewerkt. Het plan is nog niet helemaal een plan.

Als Lukaku kan terugkeren naar zijn ouwe liefde, zal hij die kans niet laten liggen. Ook als hij daarvoor de helft van zijn ruim 20 miljoen euro brutojaarsalaris moet laten vallen. Hij houdt nog altijd van Milaan. Hij heeft er nog altijd zijn appartementen. Uit het oog, maar nooit uit zijn hart geweest. In Londen heeft hij de liefde gemist die hij in Italië heeft gevoeld.

De droom die Chelsea hem beloofde, is anders uitgedraaid. Met coach Thomas Tuchel is er nooit die connectie geweest. Hij past niet in zijn systeem. En de trainer wil niet alles omgooien voor zijn duurste speler. Liefst vertrekt Lukaku straks. Makkelijker gedacht dan gedaan.

Beeld ANP / EPA

Het gecompliceerde transferdossier weerhoudt de Italiaanse media er echter niet van om een soap een nieuwe wending te geven. De entree van een nieuwe hoofdpersonage doet hen in overdrive gaan.

De mediagenieke agent met veel wind in de haren is immers uit beeld verdwenen. De samenwerking tussen Federico Pastorello en Lukaku loopt op zijn laatste benen. Enkele ongelukkige uitspraken hebben de twee uit mekaar gedreven. Als Pastorello’s mandaat met Lukaku straks afloopt, eindigt ook hun band. De relatie is bekoeld. Zie de scherpe uithaal van Lukaku onlangs op Instagram, naar Pastorello: “Niemand spreekt in mijn naam”.

De entree van Sebastien Ledure heeft de Italiaanse media (en Inter) een beetje meer hoop gegeven. De Belgische advocaat handelt al jaren de juridische zaken van Lukaku af. In een overgangsperiode is Ledure de vertrouwenspersoon van Lukaku. De man die moet rondkijken of er ergens een opening is. Ledure heeft goeie contacten bij Inter - bij behartigt ook de belangen van de Nederlandse verdediger Stefan De Vrij.

Of Dybala?

In tegenstelling tot Chelsea heeft Inter geen eindeloze budgetten. De club staat op het punt een nieuwe deal te sluiten met UEFA over de Financial Fair-Play - de voorbije twee boekjaren leed de club meer dan 350 miljoen euro verlies. De verkoop van Lukaku vorige zomer was een noodzaak. Chelsea engageerde zich om 113 miljoen in schijven te betalen, maar Inter verkocht de vordering aan een derde partij, om snel over veel cash te kunnen beschikken. Een deal tussen Lukaku en Inter lijkt enkel mogelijk op huurbasis, met een verplichte optie tot aankoop. Sowieso zal Inter spelers moeten verkopen om Lukaku binnen zijn budgetten te kunnen laten passen.

Op de markt wedt Inter ondertussen op meerdere paarden. Ook met de Argentijnse aanvaller Paulo Dybala, die transfervrij kan vertrekken bij Juventus, lopen er gesprekken.