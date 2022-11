Inter Miami en David Beckham geloven steeds sterker dat Lionel Messi naar Amerika komt

Waar ligt de toekomst van Lionel Messi? Steeds harder zwelt het gerucht aan dat de Argentijn na het WK in Qatar zijn aflopend contract bij Paris Saint-Germain niet zal verlengen, maar droomt van een nieuw avontuur: de MLS in de Verenigde Staten. Daar stelt Inter Miami, de club van David Beckham, momenteel alles in het werk om Messi te strikken.

Voor Lionel Messi was het alweer een gedenkwaardig weekend. De Argentijn toonde in de 4-3 zege van Paris Saint-Germain tegen Troyes nog maar eens zijn onversneden klasse. Na zijn moeizame start in Frankrijk excelleert Messi dit seizoen weer als vanouds. Argentinië hoopt vurig dat hij die vorm meeneemt naar Qatar.

Het is zeker dat de puissant rijke PSG-voorzitter, Nasser El-Khelaïffi, al het mogelijke zal doen om het in de zomer van 2023 aflopende contract van Messi in het Parc des Princes te verlengen. Maar nadat even het gerucht liep dat ‘Leo’ naar Barcelona zou terugkeren, wordt nu hardop gefluisterd dat een overstap naar de Amerikaanse MLS tot de mogelijkheden behoort.

Meer bepaald naar Inter Miami CF, de club van David Beckham en de broers Jorge en José Mas. Het is een publiek geheim dat Beckham al jaren hoopt om Messi te kunnen strikken. De broers Mas onderhandelden al een paar keer met Jorge Messi, de vader van Lionel. Gesprekken die voorlopig niet meer dan aftastend waren, maar een goede Messi op het komende WK kan de zaken in een stroomversnelling brengen.

Als Messi ingaat op de avances van Beckham en Miami, wordt de zevenvoudige Gouden Bal zonder discussie de hoogst aangeschreven voetballer ooit in de Verenigde Staten. Daar moet Messi een onvergelijkbare impact hebben op de organisatie van het WK 2026, samen met Canada en Mexico.

Een veel grotere impact alvast dan de passage van Pelé in de jaren ’70. Ene Clive Toye slaagde er toen in de Braziliaanse voetbalgod uit zijn pensioen te halen naar New York Cosmos, om samen met Europese vedetten als Cruijff, Beckenbauer, Müller en George Best de NASL (North American Soccer League) op gang te helpen trekken. Vanuit België trokken ook Swat Van der Elst en Rob Rensenbrink toen naar het beloofde land, maar na enkele jaren was de voetbalhype in Amerika voorbij. Na minder dan een decennium hield de NASL zelfs op te bestaan.

Altijd zon, weinig belastingen

Bij Inter Miami weten ze dat een aantal factoren in hun voordeel spreken om de Argentijn te kunnen lijmen. Niet het minst het feit dat Messi en zijn gezin er al een eigendom bezitten, dat de zon in Florida altijd schijnt en dat zijn inkomsten er veel minder rigide zouden belast worden dan in Europa of Argentinië.

Voorts wonen in Miami veel Spaanssprekende, veelal Zuid-Amerikaanse mensen. Inter Miami bleek in zijn eerste bestaansjaren bovendien meteen fors op dreef. De club, pas in 2018 werd opgericht, treedt sinds 2020 in de MLS aan en verraste meteen met een kwalificatie voor de play-offs onder hoofdcoach Phil Neville en sportdirecteur Chris Henderson.

Van nog grotere waarde dan de bouwvergunning die Inter Miami in de wacht sleepte voor het optrekken van een fonkelnieuw stadion in Miami Freedom Park, kan straks de warme relatie blijken die David Beckham sinds jaren onderhoudt met Lionel Messi. Nadat Beckham in januari 2018 het MLS-ticket in de wacht sleepte voor Miami, deelde Becks een video met de Argentijn waarin die hem uitgebreid feliciteerde. In diezelfde videopost opperde Messi met een knipoog dat hij over enkele jaren een telefoontje verwachtte van de man die als speler bij LA Galaxy al zoveel voor het Amerikaanse voetbal had betekend.

Dat telefoontje is er ondertussen gekomen. Omdat Messi al eerder heeft laten verstaan dat het een van zijn dromen was om op een dag in de Verenigde Staten te voetballen, mag worden aangenomen dat het snuffelen aan elkaar ooit wel eens in een echte romance tussen de Argentijn en Inter Miami kan uitmonden.