Inter en AS Roma bloeden zonder hoofdsponsor, na crash cryptobedrijf: ‘Je wist dat de bubbel kon ontploffen’

Opmerkelijk: zowel Inter als AS Roma spelen de Europese halve finale met shirts zonder borstreclame. Cryptosponsor DigitalBits kon de financiële deal niet naleven. Rekenden sportorganisaties zich te snel rijk zonder de risico’s te zien? ‘Het is allemaal zo geheim en zo flou.’

De sponsorloze truitjes van Inter en AS Roma zijn nu collector’s items, zeker die van Roma met ‘SPQR’ groot gedrukt op de borst – naar de Romeinse uitspraak ‘Senatus Populusque Romanus’ (Senaat en Volk van Rome). Zij verkopen als zoete broodjes.

Dat neemt niet weg dat beide Italiaanse topclubs serieus hun broek gescheurd hebben aan het partnership met het financiële techbedrijf Zytara Labs, met DigitalBits als platform voor digitale betalingen in cryptomunten of tokens. Bij de contractondertekening in 2021 toeterde Inter nog trots dat de deal 85 miljoen euro zou opbrengen. Ook AS Roma sprak bij de deal van circa 40 miljoen euro over de “toekomst van het voetbal”.

Anno 2023 blijken beide contracten financieel zo goed als waardeloos. Volgens Italiaanse media zou DigitalBits al de eerste betalingsschijven niet nagekomen zijn. Inter verwijderde DigitalBits eerst van de clubwebsite, reclameborden en de outfits van de vrouwenploeg. De sponsorloze shirts van de mannenploeg is de volgende stap. Inter begon al een rechtszaak, maar zal wellicht naar zijn geld mogen fluiten. Terwijl vers geld welkom is: vorig jaar leed de club 140 miljoen euro verlies, in 2021 zelfs 246 miljoen euro.

De wanbetalingen van Zytara vallen samen met de ineengestorte cryptomarkt. DigitalBits kende in 2021 nog een recordnotering, maar is nu amper goed voor 0,1 procent van die hoogste waarde. De volatiele aard maakt ook dat andere grote sportorganisaties die samenwerken met cryptobedrijven zich zorgen mogen maken.

Cryptobeurs FTX geeft aan hoe snel het tij kan keren. In 2021 was the sky the limit, met enorme marketingdeals in de sport. FTX doopte voor 125 miljoen euro de thuisbasis van NBA-ploeg Miami Heat om in FTX Arena en sloot sponsorcontracten af met Golden State Warriors en Washington Wizards. Maar in november vorig jaar viel het doek over het FTX-imperium: het bedrijf kon zijn financiële verplichtingen aan miljarden euro’s niet voldoen, tot één miljoen klanten zijn hun geld kwijt. Oprichter Sam Bankman-Fried moet voor de rechter verschijnen wegens fraude.

Experts in sportmarketing kijken er niet van op dat Inter en AS Roma nu de klos zijn van een sponsorship met een cryptobedrijf. De sector staat bekend als risicovol en gevoelig voor fraude en witwassen van geld, maar voor sportorganisaties of topclubs is een grote bron van sponsorgeld natuurlijk aantrekkelijk.

“Topvoetbal is niet louter een spel of sport, maar een industrie met fans wereldwijd”, zegt Jos Verschueren, programmadirecteur sportmanagement aan de VUB. “Nieuwe trends vinden in topvoetbal een fantastisch kanaal om zich te profileren. In de cryptomarkt ging het ontzettend hard. En bij inkomsten redeneren sportorganisaties of bonden vaak: ‘We pakken wat we kunnen.’ Maar bij de cryptomarkt wist je: voor hetzelfde geld is dat een bubbel die over twee jaar ontploft. De structuren erachter zijn duister: vanwaar komt dat geld, zijn dat goedgelovige investeerders of is het sportswashing? Het is allemaal zo geheim en zo flou. Ik zou toch voor ‘voorzichtigheid troef’ kiezen.”