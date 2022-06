Inter betaalt minstens 8 miljoen euro voor huur Lukaku

Een jaar na zijn transfer naar Chelsea keert Lukaku (29) terug naar de club waar hij zijn hart heeft verloren. Inter Milan zal de Rode Duivel voor één seizoen huren van de Londense club (in principe zonder aankoopoptie).

Lukaku zal om en bij de 12 miljoen euro bruto verdienen in Milaan. Omdat hij een contract tekent voor 30 juni valt hij bovendien in een gunstiger belastingstarief. Inter betaalt een huursom van 8 miljoen plus 2 miljoen aan bonussen. Wint het de titel, dan komt er nog eens 4 à 5 miljoen bovenop.

Zijn terugkeer naar Stamford Bridge was er een van weinig hoogtes en veel dalen. Net als in zijn eerste periode kon Lukaku er zelden overtuigen.

Nochtans verliet hij Inter, waarmee hij kampioen werd en waar hij de held van het publiek was, vorige zomer in eerste instantie om het ongelijk van de critici te bewijzen. Om te laten zien dat hij het wél kon bij een topclub in de Premier League. Iets wat eerder niet lukte bij The Blues of Manchester United.

Genegeerd door Tuchel

Chelsea betaalde liefst 113 miljoen euro voor onze landgenoot, een recordbedrag. Het seizoen begon nog goed met vier goals in zijn eerste drie wedstrijden, maar nadien stokte de machine. Trainer Thomas Tuchel zag het niet in Lukaku en gaf de voorkeur aan Kai Havertz.

'Big Rom’ geraakte ook nog eens geblesseerd en gaf rond kerst een interview aan Sky Italia. Hij bood er zijn excuses aan bij de Inter-fans en gaf aan dat hij er ooit hoopte terug te keren. “Mijn familie voelde zich daar goed, ik ook. Mijn mooiste momenten als prof heb ik daar beleefd.”

Dat interview was het begin van het einde voor Lukaku in Chelsea. Hij haalde bepaalde wedstrijden zelfs de selectie niet.

Eerder deze week ging een foto rond op sociale media waarin Lukaku poseerde met Inter-coach Simone Inzaghi. De flirt met Inter mondde uit in het huurcontract dat gisteren werd getekend.

Lukaku is momenteel op vakantie. Hij zal normaal gezien volgende week zijn medische tests afleggen. Hij zal spelen in een omgeving waar hij zich geliefd voelt en in een competitie die op zijn maat gemaakt is.