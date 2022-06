Inspuitingen van Nadal wekken wrevel: ‘Medisch compleet onverantwoord’

‘Wat Rafael Nadal doet, dat zou in het wielrennen niet kunnen.’ Het peloton stelt zich vragen bij de injecties die de tennisser tijdens Roland Garros kreeg. Dokter Johan Bellemans wijst op de gevaren van zulke verdovende inspuitingen.

“De helden van tegenwoordig”, tweette Thibaut Pinot gisteren. Het sarcasme droop ervan af. De Franse renner had het over Rafael Nadal, die afgelopen weekend voor de veertiende keer Roland Garros op zijn naam zette en dat deed met injecties om de pijn in zijn voet te verdoven. “Hoeveel?”, polste iemand na het toernooi. Nadal wuifde de vraag weg: “Het is wellicht beter dat je dat niet weet.”

In het peloton wordt niet gelachen. Daar geldt al jaren een inspuitingsverbod. Ook Guillaume Martin uitte zijn ongenoegen. “Als je ziek of geblesseerd ben, ga je niet in competitie. Mocht een wielrenner zoiets doen, hij werd meteen als dopingzondaar gebrandmerkt.”

Lokale anesthetica

Volgens Johan Bellemans, topdokter en hoofdarts van Team Belgium, hebben Pinot en Martin een punt. “Wat Nadal deed tijdens Roland Garros is autodestructief. Het is medisch compleet onverantwoord om atleten te injecteren met substanties die hun in staat stellen toch te spelen.”

De inspuitingen in competitie zijn lokale anesthetica, zegt Bellemans. “Ze verdoven tijdelijk de plaats van de pijn. Inspuitingen kunnen ook cortisone bevatten, maar dat kan enkel buiten competitie. Cortisone is sinds begin dit jaar verboden en staat op de lijst van het wereldantidopingagentschap WADA. Het is niet toegestaan in de tien dagen voor een wedstrijd. In België vinden we dat te kort en hebben we afgesproken om vier weken te hanteren.

“Pijn is een van de weinige beschermingsreacties die je als mens hebt tegen beschadiging van je lichaam. Schakel je die pijn uit met injecties, en dat kunnen we vandaag perfect, dan zet je eigenlijk je laatste beschermingssysteem af. Het is de ‘beste’ manier om je lichaam finaal kapot te krijgen.”

Inspuitingen met verdovende middelen zijn niet prestatiebevorderend. “Je gaat er niet sneller van lopen of fietsen”, beweert Bellemans. “Maar atleten verdienen erg veel geld in korte tijd en willen het maximum uit die carrière halen. Ze zijn gebiologeerd door de drang om te winnen. Kevin De Bruyne kreeg tijdens het EK ook injecties voor de match tegen Italië. Hij voelde de gevolgen maandenlang. Velen hebben achteraf spijt.”

Elke sport kiest zelf

Waarom kunnen inspuitingen in het wielrennen al jaren niet meer en in het tennis wel? Bellemans: “Verdovende injecties zijn niet opgenomen in de WADA-lijst. Het is de organisator van een wedstrijd of de federatie die beslist. De UCI bijvoorbeeld is heel streng. De internationale gymnastiek- en roeifederatie hanteert eveneens een no needle policy en ook tijdens de Olympische Spelen is elke inspuiting uit den boze. Roland Garros heeft klaarblijkelijk geen eisen op dat vlak.”

Tien jaar terug zagen artsen een epidemie van blessures die tijdens competitie verergerden. Volgens Bellemans waren de gescheurde achillespezen niet te tellen. “Vanuit de medische wereld moesten we daar paal en perk aan stellen. Bovendien werd er veel misbruik van gemaakt. Voor grote competities liepen plots atleten binnen met zogezegde blessures om een cortisoneshot te vragen. De regel is nog steeds gemakkelijk te omzeilen. Er geldt bijvoorbeeld een uitzondering voor zware gevallen van allergie. Zolang de nodige documenten daarvoor achteraf maar worden ingevuld. Alleen is er veel te weinig controle.”