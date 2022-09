Ineos heeft een bom geld veil voor Remco Evenepoel. Wat kan Patrick Lefevere daar tegen beginnen?

De liefde van Ineos Grenadiers (vroeger Team Sky) voor Remco Evenepoel is niet nieuw. Al van toen hij nog junior was, toonde teambaas Dave Brailsford reëele interesse in het Belgische supertalent. De ploeg hield het contact met Patrick Evenepoel, vader en tegelijk zaakwaarnemer van zijn zoon, de voorbije jaren continu en eenzijdig warm. Zo was er onlangs nog een telefoongesprek, geeft hij mee aan de Amerikaanse website Velonews. “Ik ken de heren Brailsford en Rod Ellingworth (huidig teammanager, JDK) al jaren. Het is normaal dat ze me feliciteren met de winst van Remco in de Vuelta en Luik-Bastenaken-Luik.”

Ook Patrick Lefevere, teammanager van QuickStep-Alpha Vinyl, ontving na de overwinning van Evenepoel in de Vuelta een sms van Brailsford. “Hij feliciteerde me”, zegt hij bij Velonews. “‘Wat een kampioen’, stond er. ‘Als je hem op een dag wilt verkopen, bel me dan.’ Dat was het. Niet meer en niet minder.”

Op onze telefonische vraag of hij vreest dat Ineos van plan is om in te breken in het nog lopende contract (tot eind 2026) van zijn goudhaantje en hem los te weken voor volgend seizoen, antwoordt Lefevere kribbig en cryptisch. “Als in een huwelijk iemand door zijn partner wordt bedrogen, dan is die betrokken persoon altijd de laatste die het weet. Meer ga ik daar niet over zeggen.”

Opvolging voor Thomas

Volgens onze informatie is Ineos Grenadiers intern wel degelijk op zoek naar een nieuwe potentiële Tour-winnaar en wordt het daarin gesteund door de voltallige bestuurstop. Daar heeft het een bom geld voor veil.

Voormalig Tour-winnaar Geraint Thomas is stilaan einde carrière. Ex-Giro-winnaar Richard Carapaz verlaat het team en trekt naar EF Education-EasyPost. Adam Yates gaat naar UAE Team Emirates. Jongens als Pidcock, Martínez, Rodríguez, Geoghegan Hart en Sivakov zijn wat dat betreft (voorlopig) niet de veiligste beleggingen. En na het ongeluk dat hem thuis in Colombia overkwam en zijn zware revalidatie is het lang niet zeker dat Egan Bernal zijn oude niveau terugvindt. Focus dus in deze generatie op de man die, los van Vingegaard en Pogacar, in staat wordt geacht om ooit de Tour te winnen: Evenepoel.

Richard Carapaz, Remco Evenepoel en Mads Pedersen op het podium van de Vuelta. Bergkoning Carapaz (links) verlaat Ineos Grenadiers na dit seizoen. Beeld Photo News

Volgens vader Evenepoel is er van een deal op dit moment geen sprake. Maar zoals een insider onlangs sms’te: het omzetcijfer van Ineos is 60 miljard dollar, dat van Soudal (vanaf 2023 de nieuwe hoofdsponsor bij team-Lefevere) is 1,1 miljard. Dat wordt niet eenvoudig voor Lefevere om financieel te wedijveren.

Vraag is wat Lefevere en Soudal met deze hardnekkige interesse aanvangen. In een interview gaf de CEO van QuickStep-Alpha Vinyl al aan hoe ingewikkeld het voor hem ligt om een volledige rondeploeg rond Evenepoel te bouwen. Toch is hij karakterieel geneigd om zich in dergelijke situaties schrap te zetten. Zie vorig jaar, toen Bora-Hansgrohe Evenepoel nadrukkelijk begon op te vrijen. Het resulteerde in het huidige, sterk verbeterde en langdurige contract bij QuickStep-Alpha Vinyl.