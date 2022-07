In zijn jacht op de regenboogtrui past San Sebastián niet in Van Aerts programma

Wout van Aert is moe, heeft nog amper stem en nood aan een break. De superman van de Tour schrapt de Clásica San Sebastián om over acht weken alweer te schitteren op het WK.

Eind september 2020: respectievelijk vijf en zeven dagen na zijn eerste volledige Tour pakt Wout van Aert twee keer zilver op het WK in Imola.

Eind juli 2021: zes dagen na zijn tweede volledige Tour verovert hij zilver in de wegrit op de Olympische Spelen in Tokio.

Eind juli 2022: zes dagen na zijn derde volledige Tour kijkt hij thuis in Herentals met zoon Georges op tv naar de Clásica San Sebastián.

In januari werd nochtans een ander scenario opgezet. In de jaarplanning zou Van Aert na de Tour nog starten in de zware eendagskoers in het Baskenland. Van Aert, zijn trainer Marc Lamberts en de sportieve leiding van Jumbo-Visma nemen de beslissing op basis van hun ervaringen in 2020 en 2021, waarin bleek dat Van Aert één week na de Tour nog één keer boven zichzelf kan uitstijgen en dankzij de supercompensatie kan meedoen voor de zege in een koers die in se misschien net buiten zijn mogelijkheden ligt. De Clásica San Sebastián is 220 kilometer met meer dan 3.500 hoogtemeters. De laatste klim telt 2,3 kilometer aan 11 procent.

Vingegaard helpen

Van Aert is moe en uitgewrongen. Zijn voorbije Tour was er een met vooral hoogtepunten, maar heeft zijn tol geëist. Dat de jacht op de groene trui veel energie zou vergen, had Jumbo-Visma al in januari bij het maken van zijn wedstrijdkalender kunnen voorzien. Maar dat Van Aert door het uitvallen van Steven Kruijswijk en Primoz Roglic in de slotweek dubbel zoveel werk zou moeten verrichten in dienst van geletruidrager Jonas Vingegaard stond niet in de plannen.

Een derde belangrijke factor, die vaak over het hoofd wordt gezien: de hitte. Ruim twee weken heeft het Tour-peloton gefietst in een bakoven. Hoewel Jumbo-Visma twintig vrijwilligers optrommelde om zijn renners tijdens de rit zoveel mogelijk van gekoelde dranken te voorzien, is zo’n hittegolf een aanslag op het lichaam.

Wout van Aert voert de forcing op Hautacam in de Tour. Beeld Photo News

Dat Van Aert moe is, was al duidelijk na de laatste bergrit naar Hautacam. Een immense prestatie leverde hij, maar boven op de Pyreneeën-col oogde zijn gezicht grijs en staken de ogen diep in de oogkassen. De inspanning te veel? Wees maar zeker dat hij zich al die inspanningen nog geen moment heeft beklaagd en dat ook niet zal doen. Wat betekent deelname aan de Clásica San Sebastián in een seizoen dat nu al ruimschoots is geslaagd?

Het seizoen duurt voor Van Aert nog acht weken. Eind september staat in het Australische Wollongong het WK gepland. De regenboogtrui op de weg is een gat op zijn palmares dat hij zo snel mogelijk wil dichtfietsen, maar acht weken zijn weinig als voorbereiding. Zeker niet als hij nu toe is aan een fysieke en mentale rustpauze.

Drie weken Tour hakt niet alleen fysiek in op de rennerslijven, ook mentaal vergt het veel. Van Aert droeg drie weken een leiderstrui. Dat betekende elke dag voor en na de start een reeks interviews en verplichtingen. Tadej Pogacar onderging hetzelfde lot, hij schrapte om deze reden de Vuelta.

Via Plouay naar Canada

Van Aert rijdt maandag nog een criterium voor de show, maar de rustpauze is al begonnen. De fiets even aan de kant, soms de loopschoenen aan, maar vooral het lichaam laten rusten en tijd maken voor vrienden en familie.

Wanneer Van Aert de training hervat, staat nog niet vast. Het is gebruikelijk dat trainer Lamberts wacht tot zijn pupil een bericht stuurt dat hij zich klaar voelt om te beginnen. De eerste wedstrijd van Van Aert staat wel al vast: de GP Plouay op 28 augustus. Nadien volgen de GP’s van Quebec en Montreal in Canada, vanwaar Van Aert rechtstreeks doorvliegt naar Australië.

Voor een hoogtestage in Livigno is in deze planning geen tijd meer, maar Van Aert heeft thuis een hoogtetent staan die hij zeker zal gebruiken. Het leverde hem destijds al een wereldtitel in het veldrijden op. Nu ook op de weg?