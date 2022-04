In zeven jaar tijd uit de krochten van het Belgische voetbal naar 1A? Het succesverhaal van RWDM

Krijgen we drie Brusselse clubs in 1A volgend jaar? Die kans is reëel. RWDM speelt twee barrageduels tegen Seraing. Zaterdag deel één in het Edmond Machtensstadion, de plek die voetbal in Molenbeek doet herleven.

FDZ en FN

26 juli 2015, de Waalborre in Asse. Ongeveer zevenhonderd fans zien het vernieuwde RWDM met 1-0 winnen tegen Avanti Stekene in de eerste bekerwedstrijd van het seizoen. Die dag begint de remonte van de Brusselse club. Van de krochten in het Belgische voetbal naar de hemel van 1A - daar hoopt men althans op. Met dank aan het doorzettingsvermogen van voorzitter Thierry Dailly en de centen van de Amerikaan John Textor.

De gloriejaren uit de jaren zeventig lijken ver weg, toen RWDM (een fusie tussen Racing White en Daring Molenbeek) - stamnummer 47 - in 1975 landskampioen speelde met onder meer Johan Boskamp in de rangen. Sint-Jans-Molenbeek glorieerde. Een titel, zeven Europese campagnes en stadsrivaal Anderlecht het vuur aan de schenen leggen. Maar in de jaren nadien ging het al snel bergaf met de club. Met als dieptepunt het faillissement in 2002. Door een te hoge schuldenberg kreeg RWDM geen proflicentie.

Enter Johan Vermeersch. De flegmatieke - maar volgens sommigen ook tirannieke - bouwpromotor maakte een doorstart door het stamnummer van tweedeklasser Strombeek over te nemen. FC Brussels werd later RWDM Brussels. Iets meer dan tien jaar later was ook dat sprookje ten einde. De financiële last was te hoog, de werkwijze van Vermeersch was geen recept voor succes. In de zomer van 2013 trok hij de stekker uit de club.

Johan Vermeersch. Beeld GEERT TRESIGNIE

RWDM hield op te bestaan. Jaren van kommer, kwel en zonder voetbal volgden.

Het sein voor huidig voorzitter Thierry Dailly om samen met enkele anderen in 2015 met het project ‘RWDM’ te starten. Zij kochten het stamnummer van Standaard Wetteren, maakten een doorstart in vierde klasse en begonnen aan de weg naar boven. “Het zotste, maar ook het mooiste moment uit mijn leven”, zegt Dailly. “We hadden eigenlijk niks. Geen spelers, geen oefenveld, geen stadion. Alleen een stamnummer en een logo. ”

Na een maandenlange strijd met de excentriek manager John Bico en de gemeente Molenbeek kreeg RWDM uiteindelijk toestemming om te mogen voetballen in het Edmond Machtensstadion.

Thierry Dailly. Beeld GEERT TRESIGNIE

Van vierde klasse ging het nadien in ijltempo naar 1B - in 2020 weliswaar wat geholpen door het lot dat bepaalde ploegen geen licentie kregen voor het profvoetbal.

Speelde het nadien nog een redelijk anonieme rol in 1B, dan heeft RWDM dit jaar opnieuw een stap voorwaarts gezet. Met een tweede plaats achter kampioen Westerlo en de daarbij horende barrageduels tegen Seraing.

Deels is dat ook te danken aan de centen van John Textor. De Amerikaanse investeerder - hij is ook mede-eigenaar van Crystal Palace - heeft in januari samen met zijn vrouw 80 procent van de aandelen gekocht. Het zorgde onder meer ervoor dat RWDM nog op de transfermarkt kon gaan. Werden onder meer aangetrokken: Obbi Oulare, Igor de Camargo en Kylian Hazard. Een kwaliteitsinjectie. Dailly lacht: “In mijn businessplan uit 2014 staat duidelijk dat we op zoek zouden gaan naar een investeerder als we verder gingen professionaliseren. Het heeft energie gekost, maar met Textor was er meteen een klik.”

Beeld BELGA

Zaterdag 23 april, 18u30. De Charles Maglisstraat in Sint-Jans Molenbeek. Bijna zeven jaar na de doorstart speelt RWDM voor een plek in 1A. Het stadion is zo goed als uitverkocht, er worden om en bij tienduizend supporters verwacht. Zoals vanouds zal de ambiance geweldig zijn.

Met een fanatieke spionkop die blij is dat hun club opnieuw bestaat én dat ze op de deur van het hoogste niveau kloppen. Maar is RWDM klaar voor 1A? Dailly lacht: “Het zou schitterend zijn, mocht het ons lukken. Bij elke promotie kreeg ik diezelfde vraag. Natuurlijk zijn we er klaar voor. We hebben toch elk jaar onze licentie gekregen? Hier hebben we al die tijd voor gewerkt.”