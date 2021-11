In welk scenario zijn Rode Duivels vanavond gekwalificeerd voor het WK?

1. Zege België tegen Estland

De Rode Duivels komen op 19 punten en zijn altijd gekwalificeerd.



2. Gelijkspel België tegen Estland

De Rode Duivels komen op 17 punten en moeten hopen op puntenverlies (nederlaag of gelijkspel) van Wales tegen Wit-Rusland. Alleen indien Wales wint van Wit-Rusland komt het op 14 punten en kan het België mathematisch nog bijhalen, omdat bij gelijkheid van punten het doelsaldo het eerstvolgende criterium is. Dat is nu +17 voor België tegen +1 voor Wales, wat onveranderd zou blijven indien beide landen gelijkspelen. Wales moet in dat geval op de slotspeeldag met 8 doelpunten verschil winnen van België om nog op een gelijk doelsaldo (allebei +9) te komen.

3. Verlies België tegen Estland

De Rode Duivels blijven op 16 punten en zijn enkel gekwalificeerd indien Wales niet wint van Wit-Rusland. Bij een zege van Wales (dat dan op 14 punten zou komen) is België in dat geval altijd verplicht om ten minste gelijk te spelen in Wales op de slotspeeldag.