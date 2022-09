In schaduw van Haaland beleeft De Bruyne op een na strafste seizoensstart

De overtreffende trap moet de enige zijn die Kevin De Bruyne (31) niet beheerst. Wanneer hij het pallet afloopt met alle spelers die hij bij Man City ooit van een assist heeft voorzien, ziet hij grote namen en context. Waarom De Bruyne zo gul is met passes en zo spaarzaam met superlatieven.

Sensatie creëert hij liever met zijn voeten. Er is een reden waarom zijn vrienden hem tien jaar geleden ‘de droogkast’ doopten. In berichten antwoordt De Bruyne zelden met meer dan vier of vijf woorden. De Rode Duivel spreekt zoals hij voetbalt. Hij draait niet rond de pot. Een creatieve koppenmaker is aan hem verloren gegaan. Aan de hyperbool is hij allergisch. Als zijn mening wordt gevraagd, dan geeft hij die. Zonder tierlantijntjes en soms op het botte af. Als hij niks te zeggen heeft, zegt hij ook niks.

In die context moeten ook zijn reacties na de Champions League-confrontatie met Dortmund worden geplaatst. Er wilde er een niet meegaan in de hype rond Erling Haaland. Zijn interview op de Nederlandse televisie was De Bruyne ten voeten uit.

“Hemelen wij hem te veel op?”, vroeg een reporter. De Bruyne: “Jullie kunnen doen wat jullie willen. Ik speel hier al acht jaar. Ik heb met top-top-topspelers gespeeld. Uiteindelijk, als je met iemand als Agüero hebt samen gevoetbald, die meer dan 200 goals heeft gescoord voor deze club, dan denk ik dat dit hetzelfde niveau is. Maar oké. Uiteindelijk is hij een sensatie op dit moment. Hij staat altijd op de goeie plaats.”

De perceptie van die antwoorden laat hem koud. Mocht een journalist hem zaterdag op Wolverhampton dezelfde vragen gesteld hebben, dan had hij wellicht gelijkaardige zaken gezegd. Ene Erling Haaland scoorde in de Midlands zijn veertiende in tien matchen voor Manchester City, zijn elfde in de Premier League. Monsterlijke cijfers, maar in acht seizoenen aan de top in de Premier League heeft De Bruyne al wat zien passeren. Op training en in wedstrijden.

Met twee assists zette hij zichzelf naast Liverpool-legende Steven Gerrard in de lijst van beste passeurs aller tijden in de Premier League (91 voor Man City, 1 voor Chelsea). De top vijf met Ryan Giggs, Cesc Fabregas, Wayne Rooney en Frank Lampard is niet ver uit zicht meer. Jack Grealish bedankte hem met kusemoji voor de assist bij de eerste. “Dank u Kevin, het werd eens tijd.”

De duurste aanwinst aller tijden van Man City had nog geen vlekje op het schilderspallet van De Bruyne. Losbol Grealish is de 25ste speler die hij in zijn loopbaan bij City op weg zette naar een doelpunt. Ene Sergio Agüero staat bovenaan die lijst, voor Gabriel Jesus en Raheem Sterling. Spelers met wie hij allemaal een connectie had. Pas als Haaland jaar in jaar uit zijn passes aan eenzelfde frequentie afwerkt, zal De Bruyne mee hijgen. Zelf zit hij dit seizoen aan acht assists in tien matchen, waarvan zes in de Premier League. In 2019-20 startte hij nog straffer.

“Gerrard zal er niet om rouwen dat Kevin hem voorbijsteekt”, zei Pep Guardiola. “Zijn record gaat er toch aan. Kevin geeft altijd het juiste voorbeeld. Aan de volgende generatie. Een toonbeeld van hoe een voetballer zich zou moeten gedragen. Hij kan doen wat hij wil. Hij is exceptioneel. Ik heb topspelers onder mij gehad. Bij Barcelona, bij Bayern, nu bij City. En hij staat zeker in de top tien van de besten met wie ik heb samengewerkt.”

Ook die bemerking zal De Bruyne weten te plaatsen met een relativerend antwoord.