In lege tennishal lijden Belgen pijnlijke nederlaag in Davis Cup

België-Australië op een dinsdag in Hamburg. Wie dat een goed idee vond bij organisator Kosmos en de ITF mag het eens komen uitleggen. Een tweehonderdtal mensen in een stadion met 13.200 zitjes gaf geen al te prettig beeld, al deden de zestien Belgische supporters nog zo hun best om een beetje sfeer te creëren.

“Ik vond dat niet zo erg”, verraste Zizou Bergs. “Ik was best zenuwachtig voor de match, zo kreeg ik de tijd om even op adem te komen.” En om zijn tegenstander te bestuderen. De Australische kapitein Leyton Hewitt verkoos Jason Kubler boven de bekendere Thanasi Kokkinakis.

“We waren erop voorbereid”, zei Bergs, die desalniettemin een moeizame start kende. De 23-jarige Limburger kreeg die druk om goed te presteren pas na één set van zich afgespeeld, stormde dan door naar 3-2 (40-15) in de derde set met uitstekend tennis, alvorens de twijfels kwamen opzetten. Drie keer raakte Bergs de netband in dat game, drie keer viel de bal langs de verkeerde kant. “Die ommekeer was helemaal mijn fout”, gaf hij toe. “Ik controleerde de match. Mijn intenties waren op dat moment nog oké, maar de uitvoering was verschrikkelijk. Die pech heeft me zeker niet geholpen.”

Het was weer een ervaring waarmee Bergs aan de slag kan. “Dit betekent zoveel voor mij, hier wil ik op mijn best zijn. Het lukt echter niet altijd en dat doet veel pijn. Dat maakt deel uit van het proces, dat moet ik accepteren.”

Trage ondergrond

Johan Van Herck moest daarna aanvaarden dat Alex de Minaur niet de favoriete tegenstander is van David Goffin. In vorige drie duels met de Tasmaanse duivel won de Luikenaar amper één set en op de trage ondergrond in Hamburg zou het niet makkelijker worden. Een dik uur later wisten ze in het Belgische team hoe laat het was: 6-2 en 6-2 voor De Minaur.

“Zonder vertrouwen is het niet makkelijk om tegen hem te spelen”, zuchtte Goffin. “Ik kreeg het punt niet gemaakt zonder in de fout te gaan en heb nooit de juiste timing gevonden. Hij is een lastige tegenstrever, mentaal erg stabiel. De score was wel streng, vond ik. Maar hij is een killer.”

In het afsluitende dubbelspel kregen ook Sander Gillé en Joran Vliegen geen poot aan de grond tegen het topduo Ebden-Purcell. Een pijnlijke 0-3 stond op het bord.

Reparatiewerken dus voor de kapitein, opdat het schip niet nog meer averij oploopt tegen Duitsland op vrijdag. “Dit is een klap in ons gezicht”, wist Van Herck. “Misschien de ergste nederlaag sinds ik kapitein ben, ja. Dit doet zeker pijn, dat moeten we niet verbergen. We gaan dit analyseren en met elke speler praten. We kunnen beter, daar ben ik zeker van. We proberen de rug te rechten. Ik twijfel niet aan de kwaliteiten van mijn spelers. Duitsland zal alvast een heel andere ontmoeting worden.”

Normaliter zal de ambiance ook wat aangenamer zijn, met meer thuisfans in de tribunes. “Dat hopen we toch”, grijnsde Goffin. “Het was een beetje triest. De Davis Cup is veranderd en daaraan moeten wij ons aanpassen. We hebben geknokt om deze finalefase te bereiken, en om dan in een leeg stadion te spelen is erg jammer.”