In het zonnestelsel van Golden State Warriors draait nog altijd alles om Stephen Curry

Na twee verloren seizoenen keert Golden State Warriors terug in de finale van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Het gerenoveerde team draait nog altijd om Stephen Curry. Vannacht is de eerste wedstrijd (best of seven) tegen Boston Celtics.

“We’re back!” bulderde Draymond Green (32) door de catacomben van het Chase Center in San Francisco, nadat zijn Golden State Warriors had afgerekend met Dallas Mavericks. Terug in de finale van de NBA, bedoelde Green, aanjager van zijn ploeg. “We’re back!”

Met Klay Thompson (32) en sterspeler Stephen Curry (34) vormt Green de kern van de ploeg die tussen 2015 en 2019 vijf finaleplekken en drie kampioenschappen behaalde, vervolgens abrupt ineenstortte maar binnen drie seizoenen weer opkrabbelde. De opmerkelijke comeback kan tegen Boston Celtics worden bekroond met een vierde NBA-titel. Vannacht (3 uur Belgische tijd) wordt de eerste wedstrijd gespeeld in San Francisco.

Dynastie in wording

“We zijn extreem trots om terug te zijn”, zei Curry, uitblinker tegen Dallas. “Dit voelt goed, zeker als je ziet wat we de laatste jaren hebben doorstaan.”

Curry was het niet vergeten. Nog maar twee seizoenen geleden bevond Golden State zich op de bodem van de NBA, het uitzicht op het oppervlak vertroebeld. De ploeg won een schamele 15 van de 65 wedstrijden (in een door corona ingekort seizoen) en bungelde onder aan de ranglijst. Een seizoen eerder, in 2019, stond het team nog in de finale, na jaren waarin het de NBA in een verstikkende wurggreep had gehouden.

Golden State werd door velen onverslaanbaar geacht, zeker nadat sterspeler Kevin Durant zich in 2017 bij het drietal Curry, Thompson en Green voegde. Gesproken werd van het beste team ooit. Een dynastie in wording. Oneerlijk bijna. “We liggen lichtjaren voor op de rest”, jubelde eigenaar Joe Lacob.

Op momenten speelde het team adembenemend basketbal. De weelde resulteerde in twee kampioenschappen, in 2017 en 2018, waar de nog Durant-loze Warriors in 2015 al een eerste hadden gewonnen. (In 2016 wist Cleveland Cavaliers met LeBron James een titel af te snoepen.)

Alleen blessures zouden de ploeg in 2019 van een volgend kampioenschap kunnen afhouden, werd gedacht. De theorie kon in de finale tegen Toronto Raptors in de praktijk worden gebracht: Durant, de beste van het superkwartet, scheurde zijn achillespees, Thompson scheurde een knieband. In één klap ontbraken daarmee twee puzzelstukjes van de death lineup, zoals de startopstelling van Golden State met het nodige ontzag werd genoemd. De finale ging verloren.

Thompson maakte pas dit seizoen zijn rentree, nadat hij na een lange revalidatie ook nog eens een achillespees afscheurde. Durant keerde helemaal niet meer terug. Door zijn vertrek naar Brooklyn Nets moesten de Warriors opnieuw gaan bouwen.

Sterke Poole

De kern van het huidige finaleteam is onveranderd gebleven, met Curry, Thompson en Green. Maar nieuwe, jonge gezichten completeren de selectie. Vooral Jordan Poole (22), een dynamische spelmaker, leverde dit seizoen een belangrijke bijdrage met gemiddeld ruim achttien punten per wedstrijd.

In het rampseizoen 2019-2020 maakte Poole serieuze vlieguren omdat Curry door een gebroken hand slechts een paar wedstrijden in actie kwam. Een geluk bij een ongeluk waar de ploeg nu de vruchten van plukt. Door de lage klassering in 2020 mochten de Warriors bovendien vroeg kiezen bij de jaarlijkse selectieronde voor talenten en kon de ploeg Jonathan Kuminga (19), een grote belofte uit Congo, toevoegen. Ook hij was dit seizoen al van waarde.

Curry krijgt de trofee van beste speler tijdens de finales in het westen. Beeld AP

Een spelersruil voor de Canadees Andrew Wiggins (27) in februari van 2020 was volgens coach Steve Kerr de sleutel tot het huidige succes. Bij Minnesota Timberwolves stond Wiggins te boek als een flegmatieke, wisselvallige basketballer die zijn belofte als superster nooit kon waarmaken. Bij Golden State bloeide hij op als een multi-inzetbare, luxewaterdrager.

Beste schutter ooit

Allemaal kennen ze hun waarde, Wiggins, Poole, sterren Thompson en Green, maar in het zonnestelsel van de Warriors draait alles nog altijd om Curry, de grote constante in vroegere en huidige successen. “Hij belichaamt alles waar wij als club voor staan, alle waarden waar we in geloven”, zei coach Kerr. “Curry zet de toon. Door hem bleef de aard van de club in stand, ook in het jaar waarin we onderaan stonden.”

Op zijn 34ste speelt Curry, onbetwist de beste schutter in de geschiedenis van de NBA, nog altijd op de toppen van zijn kunnen. In het begin van het seizoen verbeterde hij het record van meeste driepunters aller tijden. Zijn schotpercentages zijn lager dan voorheen, vanaf de driepuntslijn gooit hij voor het eerst in zijn carrière minder dan 40 procent (38) raak, maar nog altijd veroorzaakt de immer beweeglijke Curry nachtmerries bij verdedigers.

In 2013 speelde hij voor het eerst in de play-offs samen met Thompson en Green. Bijna tien jaar later beginnen ze aan hun zesde finale, als krappe favoriet tegen een jong en hongerig Boston.

Curry weet wat hem te wachten staat. “Ik heb meer waardering gekregen voor wat je moet opofferen om hier te komen”, zei hij. “Ik ben me dit keer wat bewuster van het succes, kalmer en meer observerend dan voorheen. De afgelopen twee seizoenen waren all over the place. Uiteindelijk een goede ervaring, maar soms ook moeilijk. Het is hoe dan ook een zegening om terug te zijn.”