In het grillige vrouwentennis meldt Swiatek zich als stabiele factor

Terwijl negen toptienspeelsters in de eerste week werden uitgeschakeld, plaatste Iga Swiatek zich gisteren voor de halve finales op Roland Garros. De Poolse nummer één van de wereld versloeg Jessica Pegula in twee sets (6-3 en 6-2).

Met haar overwinning op de Amerikaanse mondiale nummer elf zette de 21-jarige Swiatek, die in 2020 de titel in Parijs al eens veroverde, een indrukwekkende reeks voort. Ze won dit seizoen al 33 wedstrijden op een rij. Van de 72 sets die ze sinds eind februari speelde, verloor ze er slechts zes.

Swiatek heeft de langste reeks aan winstpartijen sinds Serena Williams in 2013. De Amerikaanse tennisdiva boekte 34 zeges achtereen. Mocht Swiatek Roland Garros voor de tweede keer op haar naam schrijven, dan passeert ze Serena Williams en evenaart ze het eeuwrecord van zus Venus Williams. Die bleef in 2000 35 partijen op een rij ongeslagen.

De imponerende cijfers van de tennisster uit Warschau staan in schril contrast met de anarchie die heerst in het vrouwentennis. Sinds 23-voudig grandslamwinnares Serena Williams haar laatste titel in 2017 op de Australian Open won, kenden de negentien grandslamtoernooien dertien verschillende kampioenen. Sommigen zijn al gestopt, anderen konden niet met het hoge verwachtingspatroon omgaan.

Met vier grandslamtitels leek de Japanse Naomi Osaka de nieuwe ster van het vrouwentennis te worden. Maar de beste betaalde sportvrouw ter wereld kampte met mentale problemen en nam een pauze. In Parijs werd de 24-jarige speelster in de eerste ronde uitgeschakeld. En in maart zette de 25-jarige Australische Ashleigh Barty als nummer één van de wereld een punt achter haar carrière. De drievoudige grandslamwinnaar kon het fysiek en mentaal niet meer opbrengen.

Flets voorkomen

Meer dan ooit schreeuwt het vrouwentennis om nieuwe sterren. Uithangborden zoals Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic dat al bijna twee decennia zijn bij de mannen. Swiatek mag als speelster heel compleet zijn – ze is snel, heeft uithoudingsvermogen en jaagt tegenstanders de stuipen op het lijf met haar zware topspinballen –, met haar fletse voorkomen heeft ze niet de uitstraling van Williams of Osaka.

Veelzeggend is het dat tien van de elf avondpartijen op Roland Garros door mannen werden gespeeld. De reden: vrouwentennis is momenteel minder aantrekkelijk dan mannentennis, zo zei toernooidirecteur Amélie Mauresmo. Swiatek begon gisteren om halfdrie aan haar kwartfinale.

“Dat verrast me en stelt me een beetje teleur, vooral omdat ze zelf op WTA-niveau heeft gespeeld”, reageerde Swiatek op de verklaring van oud-tennisster Mauresmo. “Volgens mij is het een persoonlijke mening of je mannen- of vrouwentennis leuker vindt. Sommigen zullen zeggen dat vrouwen niet consistent zijn, maar dat maakt het ook weer aantrekkelijk.”

Russische tegenstander

Swiatek is in Parijs de torenhoge favoriet om zaterdag de beker in ontvangst te nemen. De Poolse tennisster neemt het in de halve finale op tegen Darja Kasatkina. Voor de Russin is het de eerste keer dat ze de laatste vier op een grandslamtoernooi bereikte. In de andere halve finale strijden met de Italiaanse Martina Trevisan en de Amerikaanse Cori Gauff ook twee speelsters die nog nooit zo ver kwamen op een grandslamtoernooi.

Swiatek won dit seizoen met haar gevarieerde spel de toernooien van Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart en Rome, en bereikte de halve finale op de Australian Open. Eind maart werd ze de nummer één van de wereldranglijst. “Ik heb het afgelopen jaar veel geleerd over mezelf”, zei ze na haar overwinning op Pegula. “Ik heb het gevoel dat ik mezelf heb bewezen. Ik realiseer me dat ik echt de nummer één van de wereld kan zijn en er goed mee kan omgaan.”

Bang dat er een einde komt aan haar ongeslagen serie is ze niet. “Ik heb geleerd om de gedachten aan verliezen zo ver mogelijk weg te stoppen.”