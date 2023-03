In het doolhof van Parker liepen de spelers verloren

Week na week verbaasde Scott Parker de eigen ploeg en de tegenstander met zijn opstellingen. Na de 5-1-nederlaag op Benfica in de Champions League was zijn ontslag bij Club Brugge onafwendbaar. Welke vreemde keuzes maakte hij zoal?

FDZ , NP en TTV

Manusjes-van-alles

Waar heeft hij niet gestaan? De ene keer mocht Denis Odoi opdraven als rechtsachter, de andere keer centraal achterin of op links. In de eerste wedstrijd tegen Benfica speelde hij zelfs als verdedigende middenvelder. Scott Parker kende Odoi nog van tijdens diens periode bij Fulham en dat was eraan te zien. Voor de speler was het natuurlijk ook geen ideale situatie. Na zijn passage op het middenveld verdween hij naar de bank. Maar wat is nu zijn beste positie?

En hoe zou Tajon Buchanan zich hebben gevoeld toen hij in Lissabon te horen kreeg dat hij plots als centrale middenvelder moest spelen? Net nu hij ritme begon te krijgen op de rechterflank. De grootste kwaliteiten van Buchanan: zijn snelheid, dribbels, individuele acties, het uitdagen van de tegenstander. Tegen Benfica wist hij niet waar eerst te lopen. Ook al heeft Buchanan de voorbije maanden stappen vooruitgezet in het verdedigend denken. Kan niet anders, de 24-jarige Canadees werd namelijk al eens gebruikt als rechtsachter – iets wat Carl Hoefkens in het verleden ook wel heeft geprobeerd. Een positiewissel waar hij niet gelukkig van werd.

Wankele defensieve duo’s

Ook centraal achterin vond Parker geen regelmaat, zijn duo’s veranderden constant. De Engelsman haalde met Jack Hendry een verdediger uit de anonimiteit. Hendry keerde met een onvoldoende terug uit Cremonese en werd vrijwel meteen in de basis gedropt tegen Antwerp. De ene week werd hij gekoppeld aan Brandon Mechele, de andere week aan Abakar Sylla. Ook Odoi mocht het dus een paar keer centraal achterin proberen. En diezelfde Mechele, die door een ongelukkige periode gaat vanwege een aantal eigen doelpunten en foutjes, stond al aan de zijde van Sylla.

Het resultaat: 14 tegengoals in de 10 competitiewedstrijden die Parker in de dug-out zat en 7 tegengoals in de 2 Champions League-matchen tegen Benfica. Omdat zijn verdediging op geen enkel moment op elkaar ingespeeld was, omdat de automatismen simpelweg ontbraken. Arme Simon Mignolet.

Benfica-aanvaller Gonçalo Ramos dribbelt tussen Tajon Buchanan (links) en Casper Nielsen. Beeld Photo News

Inwisselbare middenvelders

Casper Nielsen zei onlangs dat hij nog steeds een van de beste middenvelders is in de Jupiler Pro League. Nochtans zat de Deen evenzeer op de bank bij Parker. Een situatie waar Nielsen zich niet bij kon neerleggen. Onder Hoefkens en in de Champions League stond het middenveld van Club meestal goed, met seizoensrevelatie en nieuwkomer Raphael Onyedika, verwachte topaanwinst Nielsen en good old Hans Vanaken.

Bij Parker bestonden er geen heilige huisjes. Zo stond Kamal Sowah in de belangrijke match tegen AA Gent plots op het middenveld. Hij werkte hard, maar zijn meerwaarde bleef beperkt. In de terugmatch tegen Benfica stond Sowah dan weer op de flank en veranderde hij van positie met Buchanan.

Van Mats Rits, onder Alfred Schreuder vorig jaar een van de fundamenten van het team tot hij uitviel met een kruisbandblessure, was geen sprake meer op het middenveld. Nochtans is Rits volledig fit en deed hij het zeker niet slecht in de wedstrijden waarin hij een kans kreeg van Parker.

Vaste of valse spits

Je zult maar Roman Jaremtsjoek of Ferran Jutglà zijn. De spitsen van Club Brugge kregen nooit het volle vertrouwen van Parker. Jaremtsjoek miste kans na kans tegen Anderlecht, maar deed het voor de rest vrij goed in de minuten die hij kreeg. Aanspeelbaar, diepgang, duelkracht.

Maar dan moest hij zijn basisplaats afstaan aan Noa Lang. Parker wilde het proberen met een valse negen op de Bosuil tegen Antwerp. Op het resultaat (0-0) viel weinig aan te merken. Aanvallend speelde Club evenwel niets klaar. Niet de fout van Lang, voor alle duidelijkheid.

Jutglà keerde nadien terug uit blessure, kreeg weer kansen, maar kon niet overtuigen. Invaller Jaremtsjoek werd op zijn beurt amper gebruikt, tegen Zulte Waregem werd hij zelfs gewisseld na een eerdere invalbeurt. Tot zijn ontgoochelende basisplaats op Benfica dinsdagavond.

De balans na twee maanden onder Parker: Jaremtsjoek nul goals; Jutglà nul goals; Lang drie goals (die hij maakte als flankaanvaller).

Cijfers bewijzen niet alles, maar dat de spitsen van Club zonder vertrouwen voetbalden in de regie van Parker is een understatement.