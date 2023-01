In het Basecamp van Club is iedereen overtuigd van de aanpak van Parker

Nieuwe bazen, nieuwe wetten. Ruim één week de tijd had Scott Parker nodig om het hele Basecamp te overtuigen. Met hier en daar aangepaste huisregels, maar ook een nieuwe voetbalfilosofie waarmee hij Club Brugge weer op het juiste spoor wil zetten. Zijn hand was in Genk dan wel maar beperkt zichtbaar, binnenskamers liet de aanpak van de Engelsman zich al voelen.

“Ik wil honderd procent toewijding.” Het was de rode draad doorheen zijn eerste persconferentie. “Full focus.” Vanuit die optiek voerde Parker, nog steeds woonachtig in het Basecamp zelf, meteen enkele nieuwe regels in. Het uur van afspraak werd prompt van 9 uur naar 9:30 uur getild, de training van 10:30 naar 11 uur verlaat. De reden? Tactische meetings. Nu eens met een handvol spelers, dan weer met de volledige groep.

En ook na de training gaat het niet langer meteen naar de hotelkamers in het Basecamp. De persoonlijke kamers van iedere speler zijn niet meer. Er wordt opnieuw samen gedoucht in de kleedkamer en aansluitend in groep gegeten. Met oog voor het collectieve aspect. Een plan dat ook onder Hoefkens al op tafel lag, maar door de komst van Parker versneld is ingevoerd.

Parker staat op collectieve afspraken. Een boetesysteem is er net als onder zijn voorganger niet, al is te laat komen uit den boze. De aanpak van Hoefkens was veel losser. “Als we om 9 uur ontbijten en iemand komt twee minuten te laat, dan ben ik niet de coach die ‘bam’ zegt”, klonk het daarover afgelopen zomer. Parker hecht er wel veel belang aan. Half tien is half tien, dan moet iedereen ook effectief binnen zijn. Hij eist de maximale aandacht van zijn spelers. Zeker op wedstrijddagen en matchday -1. De klassieke persconferenties een dag voor de wedstrijd werden meteen na zijn voorstelling 24 uur vooruitgeschoven.

Parker heeft het oefencomplex in Knokke-Heist tot dusver nauwelijks verlaten. Sinds dag één is hij er met zijn stafleden gehuisvest. Eens het ‘Clubwerk’ erop zit, stemt de nieuwe staf gegarandeerd af op het Engelse voetbal - zowat dagelijks op de buis sinds hun entree vorige maandag. Ingewijden verzekeren ons dat het alleen maar voetbal is wat de klok slaat. Iets waar Parker evenwel met volle teugen van geniet. In zijn bureau staat de muziek altijd op. En is de deur nooit gesloten. Want hoe streng hij toeziet op de voorgeschreven regels, met zoveel charisma en empathie gaat hij om met zijn spelers en mensen van de club. Zij ervaren zijn aanwezigheid als verrijkend. Parker heeft iets te zeggen. De manier waarop hij dat bovendien doet, is innemend. Hoe hard hij focus en intensiteit benadrukt, zo goed doet hij daarnaast zijn best om een positieve vibe te brengen. Geen evidentie binnen een club die met zin voor overdrijving vierkant draait.

Eens op het veld is discipline opnieuw het codewoord. Binnenskamers heeft men al snel begrepen waar de Engelsman naartoe wil. Aan de hand van videoanalyse toonde hij de voorbije negen dagen hoe hij Club Brugge wil zien spelen. Het is iets dat Alexander Blessin bij KV Oostende ook deed. Tot vervelens toe beelden tonen van de patronen en speelwijze die hij wil implementeren. En hoewel Parker naar verluidt over een breed spectrum van diverse tactische benaderingen beschikt, probeert hij de spelers structuur en houvast te bieden. Met duidelijke patronen en veel meer controle dan voorheen. Met veel minder vrijheid aan de bal dan onder Carl Hoefkens en zijn voorgangers. Binnen het Basecamp doet Parker, die weliswaar veel jonger is dan Michel Preud’homme, een beetje denken aan de ex-coach van Club. Zeker nu ook de vakken terug zijn op het trainingsveld - de met linten uitgezette zones, die MPH destijds in het leven riep.

Voor velen is het bijgevolg aanpassen. Vooral voor de aanvallend ingestelde spelers, onder wie Hans Vanaken. Zij hadden tot voor kort de relatieve vrijheid in balbezit, maar dat is nu niet langer zo. Parker houdt van een goeie, gedetailleerde structuur, met duidelijke looplijnen waarop zijn visie gebaseerd is. “Twee kansen die we gecreëerd hebben, kwamen recht van het oefenveld”, stemde onder meer de gemiste mogelijkheid van Lang hem alsnog tevreden. Of het snel tot resultaten zal leiden, valt nog af te wachten. Maar in het Basecamp is iedereen alvast - en dat is zonder afbreuk te doen aan Carl Hoefkens - in een mum van tijd overtuigd van Parker.