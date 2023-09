In Hasselt zijn ze blij met de kaping van de voetbalclub door twee BV’s: ‘Een nieuwe wind was meer dan welkom’

Groot nieuws deze week, toen bekend werd dat de BV’s Sam Kerkhofs en Rik Verheye Sporting Hasselt overnemen, een club uit de tweede amateurklasse van het vaderlandse voetbal. Hadden ze beter voor KFC Lille gekozen?

Nul-twee aan de rust na een laag en tergend traag afstandsschot en een snoeiharde kopbal vanop de kleine backlijn. Onverzadigd sloffen de supporters van Sporting Hasselt naar hun kantine. Ze hadden zich de eerste competitiematch van het seizoen anders voorgesteld. KFC Lille komt het overnamefeestje toch niet verstoren? Bart Casters draagt met een briesje zijn optimisme uit: “Een wedstrijd duurt negentig minuten.”

De voorzitter van de club uit de tweede amateurafdeling pakte deze week uit met een stunt van formaat. Als nieuwe overnemers strikte de man geen wilde weldoener uit Turkije, Engeland of Saudi-Arabië, maar twee BV’s van buiten de gemoedelijkste der Belgische provincies.

Terwijl de voorzitter in een hoekje een stuk Limburgse vlaai verorbert, stormt een van de nieuwe investeerders de kantine binnen. Van een stijlbreuk met de wat barse Limburger gesproken: podcastproducer Sam Kerkhofs - Leuvenaar en Anderlecht-supporter - voert het hoge woord aan de toog, met in zijn zog een cameraploeg van zijn eigen sportmediabedrijf en zijn vrienden en collega-podcastmakers Gilles Mbiye-Beya (AC Milan-fan) en Evert Winkelmans (KV Mechelen).

Zij vervangen de tweede nieuwbakken BV-investeerder van de Hasseltse voetbalclub: acteur Rik Verheye. De West-Vlaming en Club Brugge-supporter is vanavond verontschuldigd door televisieopnames.

Misschien haalden Kerkhofs en Verheye wel inspiratie bij acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney, die de bescheiden Engelse club Wrexham opkochten.

Hype creëren

Wat hebben twee uitheemse Bekende Vlamingen te zoeken in de enige Vlaamse provincie zonder hoofdstedelijke voetbalclub op het hoogste niveau? Kerkhofs doet ons de grote lijnen van zijn plan uit de doeken: een hype creëren, onder meer met ‘content’ voor sociale media - vandaar de cameraploeg - én zijn bekendheid en vooral die van schermfiguur Verheye gebruiken om sponsors aan te trekken zodat Sporting Hasselt lokaal beter wordt verankerd en ook sportief aan de beterhand geraakt.

Sam Kerkhofs, de helft van het nieuwe eigenaarsduo, geeft tekst en uitleg aan een cameraploeg. Beeld Tom Peeters

Want: de afgelopen jaren waren geen lachertje voor de amateurclub uit de vroegere derde afdeling. Afgesprongen fusiegesprekken met de tweede ‘ploeg van ’t stad’ Hades, openlijke ruzies tussen de voorzitter en boegbeeld Stijn Stijnen, tussen - opnieuw - de voorzitter en een groep ouders van jeugdspelers en een op een haar na gemiste promotie zorgden voor bonje aan de Oude Kuringerbaan. Terwijl diezelfde voorzitter de afgelopen jaren bijna de hele accommodatie vernieuwde. “Dit zijn de allermooiste installaties van onze reeks”, zegt Kerkhofs.

Over de sportieve aspiraties blijft de nieuwe investeerder voorzichtig. Het zal Limburgse nuchterheid zijn: Sporting Hasselt kan in deze kleine regio onmogelijk opboksen tegen de voetbalbroers uit Genk, Sint-Truiden en zelfs Maasmechelen. De club uit de provinciehoofdstad speelde trouwens maar één jaar in eerste klasse. In het seizoen 1979-1980 eindigde ze roemloos laatste met twaalf punten.

“In het tweepuntenstelsel”, grijnst stadionomroeper Johny, die al veertig jaar komt kijken en het supportersaantal de jongste jaren zag stagneren rond 300 tot 500 per thuiswedstrijd. Is het probleem van Hasselt niet dat het geen voetbalcultuur heeft? Johny wuift de opmerking weg met een grap: “Als je de Hasselaren meetelt die zijn overgelopen naar Racing Genk en STVV is ons stadion elke week mooi gevuld.”

Spionkop

Johny is blij met de kaping van de club door de twee BV’s. Een nieuwe wind was meer dan welkom. Dat de nieuwe investeerders geen wortels in Limburg of emotionele band met de club hebben, is voor hem geen probleem.

Hetzelfde valt te horen bij de kleine spionkop op de staantribune. Stel je een miniversie van de harde kern van Union-Saint-Gilloise in Brussel voor, maar dan met een dak boven hun hoofd en iets burlesker in hun gezangen.

Een supporter die was afgehaakt maar bereid is de nieuwe leiding een kans te geven zegt: “Ik denk dat ik voor het merendeel van de supporters spreek als ik zeg dat het een goede zaak is dat de voorzitter mensen naast zich krijgt die behalve in voetbal ook in marketing thuis zijn.”

Achter ons moedigt de spionkop luidkeels het team aan om de achterstand op te halen. Tevergeefs. Ondanks de hype weet Hasselt nog niet wat winnen is. Het zou de titel van een podcast kunnen zijn: een wedstrijd duurt negentig minuten en op het einde wint KFC Lille.