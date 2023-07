In greep van oorlog en rampseizoen: het probleem Roman Jaremtsjoek raakt vooralsnog niet opgelost

Airpods in de oren, telefoon in de hand. Volgens hetzelfde patroon pendelt Roman Jaremtsjoek dagelijks per fiets tussen Hotel De Ruwenberg en de trainingsaccommodatie van Voetbalvereniging SCG ’18. Onttrokken aan het groepsgevoel dat coach Ronny Deila in Sint-Michielsgestel probeert te creëren. De eenzame fietser. Contact zoekend met het thuisfront in Oekraïne, waar zijn familie tot vrijdag verbleef. De oorlog in zijn geboorteland houdt hem volgens intimi in een greep.

“Hij is zichzelf nog niet”, merkte ook Ronny Deila op. Iemand binnen Club getuigt: “Af en toe laat hij er iets over vallen, maar het liefst houdt hij alles voor zichzelf.” Jaremtsjoek is niet alleen getekend door zijn rampseizoen. Boven op de sportieve impasse waarin hij is beland, speelt de conflictsituatie in Oost-Europa hem parten.

Jaremtsjoek tijdens de teambuilding. Niet alleen in de greep van een slecht seizoen, ook gekweld door de situatie in zijn geboorteland. Beeld Photo News

Veel wil hij daar binnen Club niet over kwijt. De Oekraïner probeert alles op zichzelf te verwerken. Eens weg van de eettafel zie je hem zelden met ploeggenoten of stafleden in dialoog. Sporadisch zie je Jaremtsjoek eens lachen - veelal met de internationale spelers -, maar meestal is hij in zichzelf gekeerd. Het is zijn manier om ermee om te gaan. Een manier die weliswaar door eenieder gerespecteerd wordt. Of hij zichzelf daarmee vooruithelpt, is een andere vraag. In het verleden kampte Jaremtsjoek met mentale problemen. De voorbije twaalf maanden hebben er wat dat betreft geen goed aan gedaan.

Gebrek aan tempo

Op zijn werkmentaliteit valt intussen weinig aan te merken. In Lissabon had hij de reputatie weleens lui te zijn. En ook Carl Hoefkens liet hem sporadisch uit de selectie omdat hij voorin in balverlies zijn plichten niet vervulde. Vandaag doet Roman Jaremtsjoek er voor, tijdens en na de trainingen alles voor. Bewust van de probleemsituatie waarin hij is beland.

Ondanks de rustpauze is er evenwel weinig veranderd. Jaremtsjoek liet eerst de laatste seizoenswedstrijden aan zich voorbijgaan nadat hij tegen Antwerp - uitgefloten door de achterban - om zijn eigen wissel had gevraagd. Vervolgens was er de zomerstop. Na drie oefenwedstrijden en ondanks de positieve aanpak van Club Brugge is alles intussen bij het oude gebleven. In de voorbije drie wedstrijden liet Jaremtsjoek voor één geslaagde actie minstens twee slechte noteren, zijn doelpunt tegen Beerschot ten spijt.

“Roman heeft een zwaar seizoen gehad”, beseft Deila. “Hij is positief ingesteld, maar veel zaken moeten beter. Je kan makkelijk praten over hoe slecht het was, maar ik wil dat hij de focus legt op wat we gaan verbeteren.” Deila heeft het over de intensiteit in het spel van Jaremtsjoek . Zijn manier van bewegen en van richting veranderen. Er is een gebrek aan tempo. Tegen Feyenoord afgelopen woensdag was dat niet anders.

Beeld Photo News

Precedenten

Club Brugge stelt op haar beurt alles in het werk om de aanvaller uit het dal te halen. Weinig slaan, vooral veel zalven. De positieve dingen worden tot vervelens toe benadrukt, de Oekraïner voor zover hij dat toelaat met liefde overladen. Tevergeefs blijkt na bijna drie weken voorbereiding - veel is er aan het probleemgeval niet veranderd.

Blauw-zwart heeft enkele precedenten. Het geval Sowah bijvoorbeeld. Nog groter is de parallel met Michael Krmencik. Na een dramatisch eerste half seizoen werd in de zomer van 2020 eveneens alles geprobeerd om de Tsjech weer op zijn niveau te brengen. Het duurde uiteindelijk negen maanden na zijn komst vooraleer Krmencik zijn eerste goal lukte. Nog eens drie maanden later was hij alweer weg bij Club.

Vraag is of Jaremtsjoek en blauw-zwart wel uit deze vooralsnog uitzichtloze situatie zullen geraken. Bij AA Gent, waar hij evenzeer aanpassingsproblemen en een moeilijke start kende, kwam de Oekraïner wel nog boven water. Clubs staan alvast niet te dringen om de recordaankoop, die nog steeds 17 miljoen euro heeft gekost, over te nemen. Integendeel. “Het is een topgast, en we zien echt wel kwaliteit. We moeten er opnieuw de speler van maken die hij geweest is.”

Makkelijker gezegd dan gedaan. Deila is wat Jaremtsjoek betreft met een duidelijk plan van aanpak naar Brugge gekomen, maar ook hij heeft het probleem wellicht onderschat. Wanneer de oefenpotjes over tien dagen plaatsmaken voor de officiële wedstrijden, is het quasi ondenkbaar dat hij de Oekraïner in zijn huidige vorm evenveel speelminuten zal blijven geven. Go Ahead Eagles biedt zaterdag nieuwe kansen. Club hoopt... een beetje tegen beter weten in.