In Glasgow spookt het, weet ook Union, dat het vanavond tegen Rangers opneemt voor plek in Champions League

Union-CEO Philippe Bormans kijkt goedgeluimd uit naar de return tegen Rangers FC. Zijn gevoel voor de afreis: “Stress, van het aanschuiven voor de incheckbalie”, grapt hij. Maar hij beseft de grote slag die Union kan slaan en denkt daarbij niet alleen aan de 5 miljoen euro. “Dat is meer dan de tv-rechten in een jaar, maar eigenlijk nu bijkomstig. Het gaat om het sportieve: een ploeg verslaan die pas Europese finalist was. Op papier blijft Rangers favoriet, maar we hebben een mooie bonus.”

De reputatie van Ibrox met zijn waanzinnige fans is te duchten. “Dat maakten onze spelers nog niet mee”, zegt Bormans. “Het strafste voor hen zal de Bosuil en het Jan Breydelstadion geweest zijn. Ze bewezen wel al met die druk om te kunnen.” Bormans verklapt dat de spelers in een hotel buiten de stad introkken. “Want we weten dat sommige Schotse fans ’s nachts in de stad voor het hotel kabaal durven maken. Dat gaat ver hoor, bijvoorbeeld het brandalarm dat afgaat.”

Wereldrecord

Ibrox Stadium, de thuishaven van Rangers, is al jaren een nachtmerrie voor elke bezoekende ploeg. Daar kunnen teams als RB Leipzig, Dortmund, Porto en zelfs Antwerp of Standard van meespreken.

In de laatste editie van de Europa League dwong Rangers daar een finaleplaats af, door telkens een scheve situatie recht te zetten. Maar de finale speel je nu eenmaal op neutraal terrein, en daarin bleek Rangers wel te verslaan (door AS Roma).

Thomas Buffel is tot op vandaag de enige Belg die de kleuren van Rangers vertegenwoordigde. Hij werd er één keer landskampioen. “Verzorgd voetbal als het kan, vechten als het moet”, is er volgens hem de filosofie. Vorige week zat er weinig voetbal of strijdlust in het team van Giovanni van Bronckhorst. In eigen huis moeten de ‘Light Blues’ het vooral hebben van hun doldwaze aanhang. Zelfs toen de club naar het Schotse vierde niveau werd teruggezet, zaten er 50.000 toeschouwers. Een wereldrecord voor een vierdeklasser.

In een niet zo ver verleden stond er met Alex McLeish een Schot aan het roer bij Racing Genk. Hij zwaaide eveneens een paar jaar de scepter op Ibrox. Toen was Van Bronckhorst er nog speler. “Er is iets speciaals aan Ibrox”, weet McLeish. “De bezoekende teams zijn altijd vol lof over de Rangers-aanhang. Ze blijven negentig minuten zingen. Het sterkste element van ieder team is hun thuisvoordeel, maar Union is mentaal heel sterk. Ze zullen wel een plannetje klaar hebben.”

Union-spits Dante Vanzeir viert met de supporters na de 2-0-zege in de heenmatch. Beeld Photo News

Frédéric Frans speelde in Schotland zowel voor Partick Thistle als Dundee United en kent Rangers dan ook goed. “In België heb ik tegen alle topclubs gespeeld, maar zoiets als Celtic en Rangers heb ik nooit meegemaakt. Die 50.000 supporters, dat voel je.”

De verdediger van Beerschot acht Union echter niet kansloos op Schotse bodem. “Ik heb veel van Rangers gezien vorig jaar en had niet verwacht dat ze zo zwak voor de dag zouden komen. Tegelijk was dat de verdienste van Union. Het zal heel moeilijk worden, maar 2-0 is een goede uitslag. Rangers zal al stevig uit de hoek moeten komen. Ik vond ze in Leuven fel terugzakken, ze speelden voor een gelijkspel. Dat kunnen ze in Ibrox niet maken.”

Waar volgens McLeish de sleutel ligt voor de Schotten? “Rangers moet Union snel naar de keel grijpen en vroeg scoren. Ze mogen niet op veilig spelen. Dat houdt ook het gevaar in dat Union kan counteren. Maar met die 2-0 heeft Rangers geen keus.”

Of zoals gewezen Schots international Kris Commons Ibrox samenvat: “Veel sterkere teams zijn al geïntimideerd door de sfeer die in dat soort matchen kan hangen in Glasgow. Die Belgen gaan zoiets nog nooit hebben meegemaakt.”

PSV of Monaco

Rangers FC gaat voor een unicum: nooit eerder maakte het in zijn roemrijke Europese historie een 2-0-achterstand goed. Rangers is na de zouteloze prestatie vorige week wel gebrand op eerherstel. Coach Van Bronckhorst recupereert ook twee belangrijke pionnen. De Colombiaanse spits Alfredo Moralos is na maanden blessureleed weer beschikbaar. Hij viel dit weekend in tegen Kilmarnock en scoorde meteen. Winger Ryan Kent miste de heenmatch door een blessure, maar is nu fit verklaard.

Van Bronckhorst rekent op de thuisfans om het verschil te maken: “Ik wil volgende week nog in de Champions League zijn. Onze prestatie moet beter zodat we een sfeer creëren die het Union lastig maakt.”

Vanavond kent Union of Rangers ook de tegenstander in de play-offs van de Champions League. Een aantrekkelijke affiche wordt het sowieso, met PSV Eindhoven of AS Monaco. De heenwedstrijd eindigde op een gelijkspel, wat alles nog openlaat voor de terugmatch in Eindhoven.

De play-offs van de Champions League halen met perspectief op de groepsfase zou voor Union een grote stap zijn. Maar CEO Bormans beseft dat Europees voetbal Union punten kan kosten in de competitie. “Nu hebben we ook wat geblesseerden. Onze kern telt slechts een drietal spelers meer dan vorig seizoen. We zijn nog geen Anderlecht of Brugge.”

