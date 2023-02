In een drukke maand fluiten Belgische toprefs tot 10.000 euro bij elkaar

De roep om de beste scheidsrechters in België als semiprofs aan te stellen kreeg in 2017 vorm. Zo wilde het scheidrechterscomité het niveau van de toppers met een centrale coaching en twee trainingsdagen in de week in Tubeke opkrikken. Aanvankelijk bestond die elitegroep uit acht toprefs, intussen is ze twaalf man sterk.

Lawrence Visser, Bram Van Driessche, Erik Lambrechts, Nathan Verboomen, Lothar D’Hont, Jonathan Lardot en Jasper Vergoote fluiten van dit twaalfkoppig kransje ook internationaal. De nationale semiprofs zijn Alexandre Boucaut, Jan Boterberg, Wesli De Cremer, Bert Put en Kevin Van Damme. Het vaste maandloon van deze groep ligt momenteel op 2.600 euro bruto, het bedrag van de ‘jonge’ semiprofs lag aanvankelijk op 1.450 euro en is intussen bijgesteld naar 1.900 euro bruto.

Minder in 1B

Alle refs die in het profvoetbal fluiten of assisteren hebben bovendien recht op een wedstrijdpremie. Heel wat variabelen bepalen die som. Wie in 1A fluit verdient meer dan een scheidsrechter in 1B, een hoofdref krijgt meer dan een assistent/lijnrechter of een vierde official. Concreet voor de hoogste klasse: elke wedstrijd levert de hoofdref 2.000 euro bruto op. De premie voor de lijnrechters ligt op 850 euro terwijl de vierde official het stelt met 350 euro bruto.

Voor officials die in 1B fluiten ogen die bedragen poverder. Zo ontvangt een hoofdref 550 euro bruto per wedstrijd, een assistent krijgt 275 euro.

De genoemde bedragen zijn bruto en dus aan belastingen onderhevig. Ze vallen wel in een gunstige schaal. De fiscale regeling voor sportbeoefenaars bepaalt dat officials hun extra inkomsten tot een maximumbedrag van 20.360 euro belast zien aan 33 procent.

Daarnaast hebben alle refs die wedstrijden voor de Belgische voetbalbond fluiten recht op een onkostenvergoeding. Ook die hangt samen met de afdelingen en taak op het veld. Profrefs krijgen 80 euro, assistenten in het profvoetbal 70 euro en refs uit de eerste amateurafdeling 52 euro. Tot slot is nog een verplaatsingsvergoeding voorzien.

UEFA-elitegroep

Sinds 2017 is de hoogste profklasse vertrouwd met de videoref. Die VAR blijkt qua betaling in België nog een ondergeschoven kindje. De VAR-hoofdref ontvangt momenteel 450 euro bruto, een VAR-assistent en operator zien zich verloond met 200 euro. In de scheidsrechterswereld klinkt onvrede over die karige vergoeding.

De Belgische internationale refs zoals Visser, Lambrechts en Van Driessche kunnen stevig bijverdienen in Europese duels. Het blijft wel wachten op een Belg die doorstoot tot de UEFA-elitegroep, die bij voorkeur Champions League-matchen mag leiden. Visser en Lambrechts maken wel deel uit van categorie 1, de op één na hoogste afdeling die regelmatig fluit in de Europa en Conference League.

De UEFA betaalt zijn refs wedstrijdpremies à rato van de categorie waarin ze onderverdeeld zijn. Een elite-topref zoals de Brit Anthony Taylor oogst per Europese match 5.500 euro. De internationale refs van categorie 1 ontvangen 3.500 euro per duel, nog een categorie lager puren de hoofdrefs 2.500 euro per duel. Naargelang de Europese competitie vordert kunnen die bedragen stijgen. De dagvergoeding voor gemaakte onkosten ligt bij de UEFA op 200 euro voor refs.