In de glamourwereld van Miami lijkt de autorace een bijzaak

Met de langverwachte grand prix in Miami schetst Liberty Media niet zozeer de sportieve als wel de commerciële toekomst van de formule 1. In hoeverre draait het überhaupt nog om autoracen? ‘Het is hier allemaal zó next level.’

Het Hard Rock Stadium is het epicentrum van het racespektakel in Miami. Hoewel, Miami… Coureurs, teams en fans slapen weliswaar met zicht op de Atlantische Oceaan, maar een race bij Miami Beach zagen bewoners en het stadsbestuur toch echt niet zitten. Tom Garfinkel, de grote man van de American football-club Miami Dolphins, bood uitkomst met een plan voor een circuit rond het stadion waar zijn NFL-team speelt, 25 kilometer ten noordwesten van het wereldberoemde strand.

Miami Gardens is niet de meest bruisende buitenwijk, maar dat is deze week allemaal even wat anders. Om het de ruim 80.000 bezoekers elke dag naar de zin te maken is er een soort miniversie van Miami opgetuigd langs de grauwe North West 199th Street. Komt de formule 1 niet naar de zee, dan komt de zee wel naar de formule 1. Zo is bij bochten 12 en 13 een kunststrand aangelegd, inclusief palmbomen, hangmatten en strandstoelen. Er zijn bodega’s, biertuinen, gin- en cocktailbars en je kunt vanuit een gondel boven het asfalt het spektakel volgen.

Dek schrobben

Maar het kan altijd nóg gekker, zo blijkt in bocht 7, waar de MSC Cruises Yacht Club huist. Niet dat er één druppel water te vinden is, maar dat vormt voor de Amerikanen geen probleem. Tien superjachten zijn op het droge gehesen, een kunststof plaat met glinsterend nepwater eromheen en het plaatje is af. Helemaal dankzij die matroos die de hele dag het brandschone dek van de Amore Mio uit Sunny Isles Beach nog schoner schrobt.

Wie minimaal 600 dollar heeft betaald, kan er nippend van de bubbels in een champagnetuin of vanuit de Marina naar Max Verstappen en Charles Leclerc kijken. “Het is zó next level allemaal, ook voor de formule 1-mensen. Die hebben het allemaal al over een nieuwe standaard”, vertelt John van Lottum, die zijn bedrijf al langer artiesten en entertainment regelt bij een aantal races. “Elk hoekje van het circuit is volledig gecommercialiseerd.”

Max Verstappen gooit een balletje in het stadion van honkbalclub Miami Marlins. Beeld AFP

Je vraagt je soms af of het überhaupt wel om de auto’s op het asfalt draait hier. Denk het vijf kilometer lange lint weg en je zou ook op een festival kunnen staan. Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren: ze hebben allemaal hun eigen vipdorp of een racehuis voor de fans. Alles kun je er eten en drinken, van sushi tot yoghurtijs en van een mojito tot de moeilijkste IPA’s. Al die voorzieningen zie je ook terug in de forse toegangsprijzen, al was de verkoop er niet bepaald minder om. Mede vanwege het succes van Netflix-documentaire Drive to Survive verkocht deze eerste editie heel snel uit.

Veel bekend volk

Met een magere 82.500 plaatsen dient de capaciteit nog vergroot te worden, weet Van Lottum. “Ze hadden hier ook niet verwacht dat het in jaar één al zo druk zou worden. Heel rijk Amerika komt hierop af. Er wordt ook nog geracet, maar het lijkt soms meer op een bijeenkomst van beroemdheden.”

De lijst met celebs is inderdaad schier eindeloos: Michael Jordan, LeBron James, Pharrell Williams, Dennis Rodman, Wyclef Jean, Ryan Reynolds, Sam Smith, Renée Zellweger, de zussen Williams. De aantrekkingskracht is gigantisch. “Daar kan elke andere race alleen maar jaloers op zijn.”

In het land waar de Europees georiënteerde raceklasse jarenlang zielloos ronddoolde, lijkt nu na Austin een tweede honk veroverd. Volgend jaar volgt ook Las Vegas, op papier een decor waar het qua entertainment nóg gekker kan dan nu in Florida. De racepuristen zien daarin een groot gevaar. Die nieuwe lucratieve bestemmingen kunnen op termijn immers de exit van traditionele races betekenen.

“Een mix van klassiek en nieuw zal altijd verweven blijven in de kalender”, denkt Van Lottum. “De GP van Monaco, die zal bijvoorbeeld nooit verdwijnen. Maar sport kan niet meer zonder entertainment, de fomule 1 heeft deze races óók nodig.”