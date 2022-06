In Burnley komt de familie Vincent Kompany alvast thuis

Rond het middaguur was daar de langverwachte tweet. Met een filmpje dat doorheen de trainersgeschiedenis van de club reist, kondigde Burnley FC de start van een nieuw tijdperk aan. Het tijdperk van Vincent Kompany, van wie de contractduur nog niet duidelijk is.

“Ik had andere aanbiedingen, maar ben enthousiast over de uitdagingen die hier voor mij liggen”, liet Kompany (36) optekenen. Wel, dat zijn er sinds de degradatie van Burnley een pak meer. Niet alleen zal Kompany voor een stijlbreuk zorgen in de fysiek slopende Championship, de club heeft het ook financieel niet breed. Onder meer de tv-rechten nemen komend seizoen fors af. Kompany: “Ik zeg niet dat dit project makkelijk is, maar ik zie potentieel en een plan dat verschillend is van andere clubs.”

We are delighted to confirm the appointment of Vincent Kompany as first-team manager.



Welcome to Burnley, @vincentkompany! 👔#WelcomeKompany | #UTC — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 14 juni 2022

Het gevolg is hoe dan ook dat Kompany moet bouwen aan een grotendeels nieuwe kern. Burnley kondigde enkele dagen geleden al het vertrek aan van zes spelers uit de A-kern. Mogelijk volgen er nog, want transfers van jongens als doelman Pope en spits Weghorst zouden Burnley financieel meer ademruimte geven. Kompany zal dus tijd nodig hebben om spelers aan te trekken en in te passen. Maar of die er is? Voorzitter Pace verkondigde gisteren dat Burnley meteen wil terugkeren naar de Premier League. Geen sinecure in een competitie met 24 ploegen.

Ook over de invulling van Kompany’s staf is nog niets officieel. Voormalige RSCA-assistenten Craig Bellamy en Simon Davies zijn al even in beeld, maar laatstgenoemde heeft ook een aanbieding van Tottenham op zak om er in de jeugdopleiding te werken. Boezemvrienden Rodyse Munienge en Floribert Ngalula lijken Kompany zeker te volgen, maar wat met conditietrainer Bram Geers en videoanalist Eliot Tybebo?

Wel zeker is dat Kompany begin volgende week aan de slag gaat. Dan worden de spelers van Burnley verwacht op het oefencomplex voor medische tests, aansluitend volgen de eerste veldtrainingen. Eind volgende week wordt Kompany in principe officieel voorgesteld.

Weg van spotlights

Eén zaak hoeft Kompany in Engeland alvast niet te vrezen: dat zijn mansion in Cheshire, in de residentiële groene rand onder Manchester, plots op de websites van een invloedrijke tabloid prijkt. Het fenomeen van gluren bij de (bekende) buren. Met alle details erin: prijs, oppervlakte van het perceel, aantal slaapkamers, hoogtechnologische snufjes, zwembad, lengte van de oprijlaan en aantal parkeerplaatsen in de garage.

Kompany’s status in Manchester en omstreken is aanzienlijk, gezien zijn verdiensten voor Man City en zijn liefdadigheidswerk met daklozen aldaar, maar een societyfiguuur is hij er nooit geweest.

Bij Burnley zullen zijn prestaties met argusogen worden gevolgd door een handvol journalisten, maar de grootste spotlights is hij kwijt. In Cheshire vindt hij straks de rust die hij er als speler elf jaar gewoon is geweest. Kwam hij in 2019 thuis bij Anderlecht, in ‘zijn’ Brussel en bij ‘zijn’ club, dan doet zijn vrouw Carla dat nu in haar omgeving.

Vincent Kompany en zijn vrouw Carla Higgs tijdens een benefietavond in Manchester. Beeld Photo News

Na een pauze van drie jaar hervat het gezin Kompany dus het oude leven in Manchester. De band is nooit doorgeknipt geweest, ondanks de afstand, ondanks corona. De drie kinderen (Sienna, Kai en Caleb) lopen straks weer door de omheinde tuin, waarvan ze elk hoekje al kennen. De familie had er een leven uitgebouwd, ook met investeringen in vastgoed.

Het leven zoals het is

Carla Higgs komt uit een warm nest. Bewijs daarvan ligt vast op camera. Een ploeg van Man City TV volgde in 2018 Kompany op de dag dat de club kampioen kon worden zonder te spelen. In het bescheiden huis van de schoonfamilie bekeek Kompany de match van rivaal Man United. Weg van alle stereotypen die rond voetballers hangen vierde hij de titel met de oma van zijn vrouw, een uitgelaten Carla, drie springende kinderen en twee telefoons in de hand. Een familielid in United-shirt kreeg steken, maar ook een stevige knuffel. Het was het leven zoals het is, de Kompany’s.

Die avond gaf Kompany een overwinningsspeech in de Railway, een lokale pub in de buurt van zijn woonplaats waar hij met enkele ploegmaats had verzameld. Toen hij een paar pinten Guinness binnen had, ging hij op de banken staan en nam hij het woord. Kan alleen in Engeland.

Carla Higgs heeft Manchester de voorbije drie jaar harder heeft gemist dan ze ooit zal toegeven, maar nu haar man op een uurtje van hun thuis aan de slag is, kan het leven weer zijn gewone gang gaan. Burnley was de perfecte opportuniteit. Alles valt weer samen. Zou er van lichte dwang sprake zijn geweest?

De komende maanden neemt Kompany wellicht wat vaker de intrek in een bureau, waar al zijn trofeeën uitgestald staan en biografieën van Nelson Mandela, Gandhi, Barack Obama, Sir Alex Ferguson en historische werken over Congo. Bij zijn vertrek in 2019 vertelde Kompany: “Ik denk nog altijd dat ik die mentaliteit heb van: ik kan de wereld aan. Vandaag respecteer ik meer de planning en de tijd.”

Zou Burnley, een team dat naar de tweede klasse degradeerde, voor april in zijn draaiboek hebben gestaan? Er wacht hem een gigantische uitdaging.