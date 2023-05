In Brugge gunt niemand Antwerp de titel: ‘We weten hoe dit leeft bij de fans’

‘Eén missie: geen titel in Antwerp.’ Een duidelijke boodschap, in de nacht van dinsdag op woensdag opgehangen aan het Brugse trainingscomplex. De sfeergroepen en de harde kern roepen op om zondag voor 13 uur in de tribunes plaats te nemen. Zo’n uur daarvoor wordt ook de spelersbus verwelkomd. “Voor hen willen we iets extra’s doen”, zegt trainer Rik De Mil. “We weten hoe hard dit leeft.”

Club Brugge zal het on the record ontkennen, maar zondag staat er voor het laatst iets op het spel. Aan het einde van een mislukt seizoen is Antwerp de titel ontnemen het enige wat blauw-zwart nog rest. Wanneer voorzitter Bart Verhaeghe deze ochtend zijn gebruikelijke rondje doet op matchdag -1 zal zijn betoog niet anders klinken.

Antwerp kan dit weekend dan wel geen kampioen worden, de match op Club wordt voor hen richtinggevend. De onderlinge rivaliteit en de heenmatch van vorige zondag (3-2 na een late winner van Arthur Vermeeren) indachtig staat Antwerp eigenlijk voor een titelmatch. Het maakt dat men op Olympia tot de tanden gewapend aan de aftrap zal komen; een laatste keer knallen om een desastreus seizoen alsnog een beetje op te fleuren.

Wat nadien volgt, is veel minder van betekenis. In Brugge tellen ze al wekenlang af naar de zomerstop.

Veel motivatie

“Als speler geef je de supporters van de rivaal munitie om jouw eigen fans uit te lachen en te provoceren.” Dat zei Carl Hoefkens vier jaar geleden toen KRC Genk kampioen kon worden in Brugge. Hij maakte het mee in 2010 toen Anderlecht in Brugge deed wat Genk in 2019 naliet. “Je wordt er zo vaak aan herinnerd”, voegde de ex-coach eraan toe. Niet in ons huis, met die gedachte trekt de Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging zondag nog een laatste keer ten strijde.

Aan motivatie zal het niet liggen. “De ontgoocheling was vorige week enorm. We wilden de fans iets geven en voelden dat er iets te rapen viel”, zucht De Mil. De vraag is evenwel of Club in staat is om een losgeslagen Antwerp van de titel te houden. Het incasseerde vorige zondag de zoveelste klap in een mentaal kwellende campagne. Na de reanimatie onder De Mil was Club opgewassen tegen de Eupens en KV Mechelens van deze wereld, maar in de voorbije vier wedstrijden werd het te licht bevonden voor de Champions’ play-offs.

Voor veel jongeren komt deze apotheose van de competitie te vroeg. En de waslijst aan blessures is er na Antwerp uit alleen maar groter op geworden. Voorin is nu ook Ferran Jutglà onbeschikbaar. Achterin wordt Abakar Sylla, die het goed deed tegenover Vincent Janssen, klaargestoomd. Met ook eens Tajon Buchanan en Andreas Skov Olsen in de lappenmand is de spoeling voorin erg dun – met Roman Jaremtsjoek mag men in deze fase eigenlijk geen rekening meer houden.

Op de Bosuil was het survival of the fittest. Club zag drie spelers uitvallen en werd finaal onder de voet gelopen. Zondag wordt opnieuw een overlevingsstrijd.

Het zal andermaal van de trouwe dienaars moeten komen, zij die écht weten wat er voor de fans en de club op het spel staat: Mignolet, Rits, Mechele, Mata en Vanaken, veelvoudige kampioenen die de voorbije maanden psychologisch zwaar op de proef zijn gesteld. Aangespoord door Noa Lang, die zich oplaadt voor een laatste kunststukje in het shirt van Club Brugge. Aan de dubbel voor Antwerp wil Lang zelfs niet denken.

Club Brugge - Antwerp, zondag om 13.30 uur