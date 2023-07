In amper zeventien ronden stelt Verstappen orde op zaken in Francorchamps

Hij stond voor een keertje niet op poleposition. Red Bull had vorige week beslist om de vermoeide versnellingsbak van zijn RB19 te vervangen. Aangezien het al het vijfde exemplaar was, en je er maar vier op een seizoen mag gebruiken, kreeg Max Verstappen vijf plaatsen straf op de startgrid. Goed gezien om die nieuwe versnellingsbak nu te monteren. Eind augustus, de volgende grand prix, komt met Zandvoort een circuit waar het heel wat moeilijker voorbijsteken is.

In Francorchamps gaat dat voorbijsteken vlotjes met een superieure machine. Vierde na één ronde. Derde na vijf ronden, voorbij Lewis Hamilton. Tweede na negen ronden, voorbij Charles Leclerc. Leider na zeventien ronden, voorbij Sergio Pérez. Het gebeurde allemaal zo beredeneerd, zonder te overhaasten. Verstappen is anno 2023 niet alleen bliksemsnel maar ook heel slim.

Ja, hij wond zich even op toen Red Bull eerst Pérez binnenhaalde voor een bandenwissel. De eerste is immers altijd in het voordeel. “Maak je geen zorgen,” zei de ingenieur van Verstappen, “komt goed.” Op de computers kunnen de ingenieurs het koersverloop perfect voorspellen op basis van de gegevens die ze binnenkrijgen, zoals rondetijd, bandenslijtage en motorbelasting. Zo hadden ze gezien dat de Nederlander veel sneller was dan zijn Mexicaanse teamgenoot.

Het kwam dus goed. Verstappen reed daarna weg van Pérez, zijn voorsprong groeide tot 22 seconden aan de finish.

Kleine slipper

De regen dreigde een stoorzender te worden, maar het bleef bij druppelen. Verstappen kreeg het even moeilijk op de Raidillon, de beruchte steile bocht. Na een metertje slippen hernam hij de controle over zijn Red Bull.

“Ik heb natuurlijk een fantastische auto”, zei de wereldkampioen na afloop. Maakt het altijd makkelijker. “De sleutel was: zonder brokken door die eerste bocht raken. Altijd even uitkijken wanneer je als zesde start. Dat lukte perfect. Daarna was het gewoon mijn ding doen.” Hij gebruikte de kwaliteiten van zijn superieure machine op de juiste manier.

En de cijfers? Ze spreken boekdelen. Sinds Miami, de vijfde grand prix van het seizoen, vielen 232 punten te verdienen (sprintraces en snelste ronden meegerekend). Verstappen pakte er daar 229 van. In de race zelf was er ruimte om wat te dollen met zijn ingenieur. “Je gaat te snel”, zei die. “Je vreet je banden op.” Verstappen: “Dan rijd ik nog wat harder en stop ik nog eens voor nieuw rubber, zodat we die pitstops kunnen oefenen.”

Alsof Pérez, daar wat verder achterop, helemaal niet meereed.