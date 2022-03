In alle stilte zet Club Brugge straffe zegereeks neer

Pushmelding, een uurtje voor aanvang van de topper op Olympia: ‘Weer geen Noa Lang in de basis tegen Genk.’ Het thema blijft leven na die wissel in Seraing. Ook binnen Club, waar niet iedereen het eens is met de keuze van Alfred Schreuder. Maar de coach houdt dus vast aan Sargis Adamyan. Werkijver boven virtuositeit.

Lang kan tien dagen zijn gedachten verzetten bij Oranje.

Achttien op achttien telt blauw-zwart intussen. In alle stilte. Het heeft niet meer verloren in de Jupiler Pro League sinds begin februari en was de jongste weken goed voor twintig doelpunten in zes competitiewedstrijden. Minstens even belangrijk voor een coach: amper vier treffers geslikt, na die 1-2 tegen AA Gent.

Het maakt dat de achterstand op Union Saint-Gilloise geslonken is tot vijf punten.

Club profiteerde de laatste speeldagen optimaal van de twee gelijke spelen en een nederlaag van de leider, zonder zelf stoere taal te verkondigen. De uittredende landskampioen stelt zich al een poos bescheiden en rationeel op in het titeldebat.

“Union staat nog steeds terecht bovenaan”, stelde Schreuder ook na de zege tegen Genk. “Wij doen gewoon ons ding, keihard vechten als een team. Dat is nodig als je iets wilt winnen. We zullen wel zien waar we op het einde van de rit staan.”

Sprookje

Club Brugge beseft dat het grote publiek dit seizoen liever Union kampioen ziet worden. Want jong of oud: een sprookje dat waarheid wordt, laat niemand onverschillig. Kijk naar Leicester, toen het de Premier League won en Andrea Bocelli in het clubshirt ‘Nessun Dorma’ op de middencirkel kwam zingen. Of naar AA Gent in 2015, toen zelfs Michel Louwagie zich in de nasleep van zijn eerste titel en zijn campagne in de Champions League in een indiaan verkleedde.

Die sympathie geniet Club niet. Of het moet in de figuur van Charles De Ketelaere zijn. Knap hoe hij de 2-1 voorbij Maarten Vandevoordt knikte en de titelstrijd weer een stukje spannender maakte.

Binnen de kleedkamer leeft de ambitie om de reguliere competitie af te sluiten met 24 op 24. Club dient daarvoor over twee weken te winnen op Beerschot, dat met zijn gedachten al bij volgend seizoen zit, en vervolgens thuis van KV Mechelen.