Imposante records prikkelen Ronaldo nog steeds

Records. Cristiano Ronaldo heeft er al zoveel. Zeker als het om interlandvoetbal gaat. Geen speler maakte meer doelpunten voor zijn land. Geen speler scoorde op meer WK’s dan hij, al moet hij die statistiek delen met de Braziliaan Pelé en de Duitsers Uwe Seeler en Miroslav Klose.

Hij kan het record komende winter alleen in handen krijgen tijdens het WK in Qatar, waar hij nog veel meer kan bereiken. Want hij was sinds afgelopen zomer al de enige speler die in actie kwam tijdens vijf EK’s. In Qatar kan hij ook speelminuten maken op zijn vijfde WK. Dat deden de Mexicanen Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962, 1966) en Rafael Márquez (2002, 2006, 2010, 2014 en 2018) en de Duitser Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994, 1998) tot nu toe als enigen. Ronaldo kan dus ook in dát rijtje komen, net als Lionel Messi overigens.

Een rechtstreeks duel tussen de twee zou een prachtige climax zijn van de rivaliteit die de Portugees en de Argentijn tijdens hun imposante carrières met elkaar uitvochten. Zo vaak stonden ze tegenover elkaar, in La Liga en de Spaanse bekertoernooien, in de Champions League, maar nooit op een WK, terwijl Ronaldo zeventien WK-duels speelde en Messi negentien.

Het toernooi in Qatar wordt daarvoor de laatste kans, iets waarvan Ronaldo zich al lang geleden bewust was. Al in 2016 sprak hij uit dat hij in het Midden Oosten graag nog een uitroepteken achter zijn interlandloopbaan wilde zetten. “Ik hou van Qatar en Dubai, ik ga er vaak heen op vakantie. Het lijkt me het ideale podium voor mijn laatste toernooi voor mijn land”, zei hij, toentertijd nog speler van Real Madrid.

Onbaatzuchtig

Overigens wilde hij de afgelopen dagen niet bevestigen dat hij aan zijn laatste wereldkampioenschap begint, mocht Portugal Noord-Macedonië verslaan in de play-offs. Dat deed het overigens vrij eenvoudig. En daarin werd niet hij maar Bruno Fernandes de grote man. Zijn teamgenoot bij Manchester United maakte beide doelpunten in het met 2-0 gewonnen duel, waarvan de eerste op aangeven van Ronaldo.

Bij dat openingsdoelpunt liet de 37-jarige vedette zien hoe graag hij met zijn land wil presteren. Onbaatzuchtig en subtiel bracht hij Fernandes in stelling vanuit een positie waarvandaan hij ook voor eigen succes had kunnen gaan. Sowieso toont Ronaldo zich in het donkerrode shirt van Portugal meer een teamspeler dan het grote publiek hem in clubverband decennialang heeft zien zijn.

Ronaldo ziet dat het goed is in zijn 186ste interland voor Portugal. Beeld AFP

Het bleek ook uit de oproep die hij in aanloop naar het duel met Noord-Macedonië deed aan alle aanwezigen in het Estádio do Dragão in Porto. “Ik wil dat we het volkslied samen inzetten en dat de muziek dan wordt uitgezet zodat we allemaal elkaar horen zingen”, had hij gezegd. Uitgezet werd de muziek overigens niet, maar de manier waarop het hele stadion uit volle borst met hem meezong, was wel indrukwekkend.

Zo betrok hij in zijn 186ste interland voor Portugal het hele land bij dat moment. Het maakte veel los bij de ruim 51.000 aanwezigen. Zij zagen hoe hun held een dienende rol speelde voor hun nationale team. En hoe hij zichzelf daarmee in Qatar de kans geeft op nog meer records. En misschien wel op een ultiem duel met Messi.