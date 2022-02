Imposante Courtois houdt 93 minuten stand, tot Mbappé subliem uithaalt

Iedere club zijn rituelen. Elke trainer zijn gewoontes.

Voor de aftrap warmden Eden Hazard en zijn collega-bankzitters niet op het veld op. In de catacomben zaten ze ongetwijfeld op hun mobieltjes te tokkelen. Een telefoontje naar het thuisfront over de opstelling hoeft Hazard niet eens meer te doen, de bank is bij Real Madrid zijn lot geworden.

Ondertussen jongleerde aan de overkant, bij PSG, een ander luxeproduct wel naar hartenlust. Het witte kopje van Neymar popelde om weer te spelen na een zoveelste blessure.

Real-keeper Thibaut Courtois redt een poging van Neymar. Beeld AFP

Thibaut Courtois, niet populair bij de zuiderburen, kreeg bij zijn entree in het Parc des Princes onkiese verwensingen naar het hoofd. Hij keek eens grijnzend op. Een beetje aversie kan hij best smaken. Daar haalt hij ook motivatie uit, dat zou later blijken. De redder van Real Madrid. Niet voor het eerst, niet voor het laatst. Zou hij ooit met zoveel plezier in doel hebben gestaan als in de laatste twee jaar bij Real?

Spelen op de nul

In het Europese voetbal tellen de uitgoals sinds dit seizoen niet meer dubbel. Bij Manchester City brachten ze een passend eerbetoon aan de geschrapte regel: 0-5 op verplaatsing bij Sporting Lissabon.

Carlo Ancelotti is meer pragmaticus dan Pep Guardiola. Italiaan. Real Madrid trok in Parijs de handrem op. In eerste instantie de nul houden, de rest leek bijzaak. Het kon best dat Ancelotti de kwetsbaarheden van dit Real zo goed en kwaad mogelijk probeerde te maskeren.

Karim Benzema had tot maandagavond bijna een maand geen sprintjes meer getrokken. De scheur in de hamstring was net op tijd opgelapt. Zonder zijn topschutrter maakte Real de voorbije weken een matige indruk. Vinícius Junior ‘weegt’ nog niet genoeg om een ongeïnspireerd elftal in zijn eentje te dragen. Luka Modric en Toni Kroos blijven mooie voetballers, maar kunnen niet verbergen dat ze veel kilometers op de teller hebben staan.

In tijden van nood kunnen ze nog altijd rekenen op Courtois.

Geniaal pasje

Terwijl Real achteruit leunde, dicteerde PSG de spelrichting onder impuls van Marco Verratti, zijn driftige Italiaanse verkeersleider. Lionel Messi liet, wanneer hij tijd en ruimte kreeg, zien waarom hij nog altijd Lionel Messi is. Met een geniaal pasje zonderde hij Kylian Mbappé alleen voor Courtois af. De benen van de doelman deden de rest.

Het ontbrak PSG aan wat vernuft om Real te ontmantelen, voor rust en erna. Courtois lag snel tegen de grond bij een uithaal van Mbappé. Zijn beste redding spaarde hij op voor minuut 62. Op de elfmeterstip stond Messi plots oog in oog met hem na een onbesuisde tackle van Dani Carvajal in de zestien.

Ooit had Courtois de reputatie om geen strafschoppenpakker te zijn. Daar heeft hij aan gewerkt. Hij sprong op zijn doellijn, maakte zich groot, zwaaide met de armen en koos de juiste hoek. Zijn drie op een rij in 2022 volmaakt. De derde strafschop die hij stopte op rij. Deze ging de wereld rond.

David Alaba verdedigt op Lionel Messi. Beeld AFP

Ongetwijfeld is Courtois zijn laatste ontmoeting met Messi in de Champions League niet vergeten. Met Chelsea in Barcelona, nu vier jaar geleden. Toen werd Courtois op internet het mikpunt van spot omdat Messi de bal twee keer tussen de benen plaatste. Op zijn 29ste is Courtois een completere doelman dan toen.

Negen minuten voor tijd kreeg het stadion toch nog even Hazard te zien. Maar een andere Belg torende tot minuut 94 hoog boven de Parijse skyline uit. En dan was daar plots Mbappé met een schicht onder hem door. Ontgoocheld stortte Courtois tegen de grasmat. Hoogdag verknald.