Ilombe Mboyo niet meer in actie voor AA Gent: ‘Geweld tegen vrouwen kunnen we niet aanvaarden’

AA Gent lanceerde dinsdagmiddag een opmerkelijk statement, onder de titel ‘Open Communicatie’. De club werd de voorbije maanden door de fans op de korrel genomen wegens een gebrek aan communicatie, maar met dit statement neemt het bestuur duidelijke standpunten in.

Zo staat er: “Inzake de persartikelen betreffende speler Mboyo wil de club duidelijk stellen dat ze onder geen beding geweld tegen vrouwen kan en zal aanvaarden en dat hierover binnen de club duidelijk acties werden genomen en richtlijnen gegeven. Omdat de zaak Mboyo ook een persoonlijke aangelegenheid is, kunnen we niet publiekelijk over de inhoud communiceren. Hoe dan ook zal bij een volgend incident elke betrokkene van de club die zich op dat vlak misdraagt, uitgesloten worden.”

Concreet betekent dit dat Ilombe Mboyo - hij ligt nog tot 2023 onder contract - wel mag trainen, maar niet meer in aanmerking komt voor de wedstrijdselectie. De voorbije weken liet Hein Vanhaezebrouck uitschijnen dat de niet-selectie van Mboyo louter te maken had met sportieve criteria, maar intern werd de beslissing genomen om de spits niet meer op te stellen. Ook hoofdsponsor VDK Bank drong daar met klem op aan.

Niet de eerste keer

Het was overigens niet de eerste keer dat Mboyo in opspraak kwam in verband met vrouwelijk geweld. Tijdens zijn jeugd was-ie enkele jaren lid van een Brusselse jeugdbende. In 2004 kreeg de toen 17-jarige Mboyo zeven jaar effectief en drie jaar voorwaardelijk voor een groepsverkrachting van een 14-jarig meisje. In 2009 kwam de voetballer drie jaar voor het einde van zijn celstraf vrij, waarna hij zijn carrière wist te herlanceren.

AA Gent neemt ook een duidelijk standpunt in tegenover sportief adviseur Gunther Schepens, die onlangs in dronken toestand een aantal auto’s aanreed. In dit dossier “wil de club benadrukken dat ze dit gedrag sterk afkeurt en dat Gunther werd verwittigd dat indien dit nogmaals voorvalt, het onmogelijk zal zijn om de samenwerking verder te zetten”.

De club bevestigt in zijn statement dat het alle vertrouwen behoudt in algemeen directeur Michel Louwagie, die genoemd werd in het dossier ‘Propere Handen’. Tenslotte kondigt AA Gent de oprichting aan van een supportersraad, die regelmatig in overleg zal gaan met het bestuur. Deze supportersraad zal bestaan uit 25 fans en gedragen worden door de vier grote supportersgroepen (Supportersfederatie, Tribune 7, Buffalo Indians en Armada Ganda).