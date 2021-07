‘Ik wil nog altijd winnen, maar ik probeer ook van de olympische ervaring te genieten’

De Achab van 2016 is niet meer die van 2021. Er is veel veranderd in zijn leven. Om te beginnen trad hij in september met een andere taekwondoka, Indra Craen, in het huwelijk. Achab (28) tikt op zijn trouwring. “In mijn religie, de islam, mag je niet zomaar samenwonen en ik had geen zin om nog te wachten, corona of niet. Het was een klein feestje, maar ik ben gelukkig dat we het deden.”

Nog geen drie weken later trok Achab de deur van Taekwondo Vlaanderen achter zich dicht en sloot zich aan bij de Franstalige federatie. “Er waren te veel veranderingen. Ik kreeg nooit de tijd om gewend te raken aan één trainer of er stond al een andere. Ik miste stabiliteit. Dan kun je niet presteren. Dat probleem is opgelost met mijn wissel.”

En dan was er nog het coronajaar, dat trainen tijdens de eerste lockdown onmogelijk maakte. “Na een week begon ik me te vervelen. Ik raakte helemaal mijn structuur kwijt, ging te laat slapen, stond te laat op… Ik zat niet goed in mijn vel. Ik heb het kunnen omkeren door filmpjes te maken voor sociale media. Ik gaf sessies om jongeren te helpen bij hun training. Zo heb ik nog het beste gemaakt van die pandemie.”

In november raakte Achab zelf besmet. “Ik was niet ziek, maar ik rook niets meer. Ook mijn vrouw en broer testten positief.”

Lesje geleerd

Toen het ergste coronaleed geleden was en er weer competities mogelijk waren, greep Achab in april brons op het EK. “Dat gaf me een boost. Tegelijk was ik toch ontgoocheld omdat ik eerder drie keer EK-goud won. Misschien ben ik te zot, maar ik wil altijd winnen.”

Toch heeft Achab zijn lesje geleerd. In Rio was hij haast geobsedeerd door het goud. “Ik wilde dat té graag. Ik was zo ontgoocheld toen ik mijn halve finale verloor dat ik zelfs geen zin meer had om voor het brons te vechten. Ik was Europees kampioen in 2014, wereldkampioen in 2015, de nummer één op de wereldranking: alles was te mooi, snap je? Nu is de situatie anders en dat zeg ik niet om de druk af te houden. Er zijn veel nieuwe atleten bij gekomen die heel sterk zijn. Ik ben gewoon minder favoriet nu.”