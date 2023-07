‘Ik neem niets wat ik niet aan mijn dochter zou geven’: Vingegaard reageert op dopingvraag

“Ik begrijp de scepsis, gezien het verleden van het wielrennen. Maar we zijn allemaal andere renners dan toen. Ik kan met de hand op het hart zeggen: ik doe niets wat verboden is. Ik neem niets wat ik niet aan mijn dochter zou geven.” Het antwoord van Jonas Vingegaard op de vraag die elke renner krijgt wanneer hij een wereldprestatie levert.

Is Vingegaard dan een natuurwonder? Qua tijdrijden alleszins wel. Vingegaard heeft veruit de beste CDA-score van Jumbo-Visma. De CDA-score beoordeelt de aerodynamische houding van een renner. De waarden die Vingegaard trapte in de tijdrit zijn niet openbaar. Maar diegenen die de file al hebben gezien, spreken over waanzinnige cijfers.

Wat niet op die file staat, is de VO 2 max. Dat is een score voor de maximale zuurstofopname die het lichaam per tijdseenheid kan transporteren en verwerken bij inspanning, gemeten op zeeniveau. De VO₂max is een indicatie van iemands fysieke niveau. Het cijfer is afhankelijk van leeftijd, gewicht, temperatuur en tijdstip van de dag. Ook trainingen op hoogte of aan lage intensiteit hebben een impact op de VO 2 max van een renner.

In het peloton is de VO 2 max vaak onderwerp van speculatie. Egan Bernal zou ooit een VO 2 max van 88 hebben gehad, David Gaudu zelfs 92. Volgens de vader van Vingegaard zit zijn zoon nog hoger. “Toen Jonas zeventien jaar was, lag zijn VO 2 max rond de 97.”

Het blijkt echter een fabel. “Ik heb zo’n hoog cijfer alleszins nog nooit bij iemand gezien”, zegt Merijn Zeeman, sportief manager van Jumbo-Visma. “De hoogste VO2max-score die wij ooit bij een renner hebben gemeten, was hoog in de tachtig.”

Beste ploeg

Superieure VO 2 max of niet, het wordt heel moeilijk om Vingegaard de komende jaren te kloppen in een grote ronde. Zeker omdat hij ook bergop de beste is. Met name op lange cols en in de besilssende derde week.

Op de Col de la Loze reed Vingegaard meer dan een minuut sneller dan eender wie in het Tour-peloton. Ritwinnaar Felix Gall reed 1:12 trager dan de Deen, die nog een tiental seconden verloor door stilstaande wagens.

Bijkomend voordeel voor Vingegaard is zijn sterke ploeg. Van Hooydonck, Laporte, Van Aert en Kuss piloteerden de kopman in de koninginnenrit naar de kop van de koers, waar Kelderman en Benoot wachtten. Halfweg de Col de la Loze bestond de groupe maillot jaune nog uit twee rennners: Vingegaard en Benoot.

Met nog vier ritten te gaan lijkt Vingegaard zeker van Tour-winst. Al houdt hijzelf een slag om de arm. “Mijn voorsprong van zeven minuten is ongelooflijk, maar we moeten alert blijven tot in Parijs.”