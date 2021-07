▶ ‘Ik kreeg te kampen met demonen’: turnster Simone Biles trekt zich terug uit teamfinale wegens mentale druk

Biles maakte een ongebruikelijk foutje bij de sprong. Daarin behaalde ze ‘slechts’ 13.766 punten, haar laagste score op dit toestel ooit in haar olympische carrière. Biles trok zich daarop terug “omwille van een medisch probleem”, zoals USA Gymnastics te kennen gaf op Twitter. De turnster kwam niet meer in actie op de andere toestellen.

Achteraf gaf Biles meer toelichting. “Ik moet over mijn mentale gezondheid waken”, klonk het. “We moeten ons verstand en onze lichamen beschermen, en niet gewoon doen wat de wereld van ons verwacht.”

Tegenover VTM Nieuws zei ze iets vergelijkbaars: “Ik worstel intern met wat dingen. Ik wil er niet te veel over zeggen. We vinden wel een oplossing. We hebben nog enkele dagen, het zal niet de laatste zijn. Er is een rustdag morgen en van dan bekijken we het verder.” Aan andere verslaggevers zei ze dat “er meer in het leven is dan alleen turnen”.

Later volgde een officiële reactie. “Zodra ik de mat betreed, is het enkel mijn hoofd en ik. Ik kreeg te kampen met demonen. Ik moet doen wat goed is voor mij, me concentreren op mijn mentale gezondheid en mijn gezondheid en welzijn niet op de proef stellen.”

“Ik vertrouw mezelf niet meer zoals vroeger”, zei ze volgens The Guardian nog. “Ik weet niet of dat door de leeftijd komt, en ik ben een beetje nerveuzer wanneer ik turn. Het voelt alsof ik niet zoveel plezier heb als vroeger. Deze Olympische Spelen wilde ik voor mezelf turnen, maar het voelde alsof ik het nog steeds voor andere mensen doe. Het kwetst me dat doen waar ik van houd een beetje van me afgenomen is.”

Geen grap

De mentale tol die topsport van Biles eist, komt niet uit de lucht vallen. Enkele dagen geleden nog had ze het over de immense druk die ze voelt. “Ik heb echt het gevoel dat ik het gewicht van de hele wereld op mijn schouders draag. Het lijkt alsof die druk geen invloed op me heeft, maar weet dat het soms verdomd moeilijk is. De Olympische Spelen zijn geen grap.”

De opgave van Biles, die vervangen werd door Jordan Chiles, was een stevige streep door de rekening van het Amerikaans team, de titelverdediger. Uiteindelijk veroverde Rusland de gouden medaille in de teamfinale, voor de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De Belgische turnsters eindigden achtste en laatste.

Vier keer goud

Zondag plaatste Biles zich met de hoogste score (57.731) voor de allroundfinale met de 24 beste turnsters. Ze verzekerde zich ook van een stek voor alle toestelfinales. Op de vorige Olympische Spelen in Rio de Janeiro was Biles goed voor vier keer goud (allround, sprong, vloer, team) en een keer brons (balk). Biles telt ook negentien wereldtitels op haar indrukwekkende erelijst.

Betekent de terugtrekking van Biles vandaag ook het afscheid van de topturnster op deze Spelen? Zover is het nog niet. “We bekijken op dagelijkse basis of we haar medisch kunnen vrijgeven voor de komende competities”, zegt de Amerikaanse turnfederatie USA Gymnastics.